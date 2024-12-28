Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Okkam
Корпоративный блог маркетинговой компании «РУССМАРКЕТ»
Giftery

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.12.2024 в 12:00

«Блогема-2024»: разработка бренда для новой премии в сфере блогинга

Как команда prostorcrew создавала концепцию Российской премии для блогеров и лидеров мнений

Концепция премии «Блогема-2024» была разработана с учетом необходимости отразить современные тенденции в инфлюенс-маркетинге. Команда prostorcrew представила стиль «диджитал-барокко», где классические элементы сочетаются с передовыми технологиями. Мероприятие, состоявшееся на площадке «Мосфильма», собрало более 500 участников и миллионы зрителей в онлайне. Обо всех подробностях команда проекта рассказала Sostav.

Разработка концепции

Инициатором премии выступила Ассоциация блогеров и агентств (АБА), объединяющая более 50 агентств и около 50 тыс. блогеров с общей аудиторией свыше 135 млн человек. Основная цель премии заключалась в признании достижений авторов контента, формирующих новые тренды. Реализация проекта началась 1 июля 2023 года и включала разработку всех этапов организации.

Команде проекта предстояло дать старт новому бренду на территории премий. Хотелось не перегружать церемонию формальностями, как это часто бывает на официальных мероприятиях, а сохранить расслабленную атмосферу — комфортную для общения и обмена мнениями.

Тимур Ахмедов, руководитель проектной команды АБА и соавтор проекта «Блогема»:

Эта идея обсуждалась уже давно — мы с коллегами не раз говорили о том, что блогерам необходимо иметь свою профессиональную премию, которая бы отмечала лучших в различных нишах и направлениях. Подобные награды есть у актеров, певцов, врачей, а у инфлюенсеров — не было. Вся работа по проекту началась 1 июля 2023 года. Поэтому непосредственно от идеи до церемонии прошло 515 дней — это 1 год, 4 месяца и 26 дней. Мы с командой АБА детально расписывали все ключевые этапы реализации проекта и механики. Вдохновлялись множеством церемоний: ТЭФИ, GQ «Человек года», премией РПЛ и другими.

Стиль

Стиль «диджитал-барокко» родился путем коллаборации двух стилей — футуристичности и светскости. Он включал в себя как классические мотивы, такие как летящие ткани и богатый декор, так и проекции на тканях и арт-инсталляции. По задумке такое сочетание должно было создать атмосферу, в которой традиционные элементы дизайна переплетаются с современными технологиями.

«Блогема-2024»: разработка бренда для новой премии в сфере блогинга «Блогема-2024»: разработка бренда для новой премии в сфере блогинга «Блогема-2024»: разработка бренда для новой премии в сфере блогинга «Блогема-2024»: разработка бренда для новой премии в сфере блогинга «Блогема-2024»: разработка бренда для новой премии в сфере блогинга «Блогема-2024»: разработка бренда для новой премии в сфере блогинга «Блогема-2024»: разработка бренда для новой премии в сфере блогинга «Блогема-2024»: разработка бренда для новой премии в сфере блогинга «Блогема-2024»: разработка бренда для новой премии в сфере блогинга «Блогема-2024»: разработка бренда для новой премии в сфере блогинга

Жанна Мекалина, CEO event&creative агентства prostorcrew:

Для премии мы предложили концептуальную идею — объединить диджитал и высокое, технологичность и стиль, классику и тренды. Так появилось новое прочтение привычного — стиль «диджитал-барокко».

Оформление

Декораторское решение было принято с учетом геометрии и особенностей площадки Киноцентра «Мосфильм», где проходила церемония награждения. Был продуман каждый эдемент декора: от выбора цветовой палитры до текстур тканей, которые играли со светом. Мы задекорировали пространство так, что в любом кадре встречались оба стиля и царила атмосфера «диджитал-барокко»:

  • Знаменитую красную дорожку мы буквально «перевернули» и представили в новом образе — красный бархат покрывал пространство над гостями и участниками премии.
  • Лестница, ведущая в зрительный зал, стала самостоятельным арт-объектом — обтянули ее красной голографической пленкой и пустили по ней тяжелый дым, чтобы гости, которые будут делать фото и снимать контент, получили вау-кадры.

Церемония

Церемонию награждения в 20 номинациях, разделенную на четыре блока, вели Александр Рогов, Азамат Мусагалиев и Лена Гущина. Открытие мероприятия ознаменовалось выступлением рэпера Blizkey и детского хора «Великан». Между блоками участников ждали шоу-номера в жанре иммерсивного театра, специально подготовленные Фёдором Елютиным и его театральной командой «Импресарио».

«Блогема-2024»: разработка бренда для новой премии в сфере блогинга «Блогема-2024»: разработка бренда для новой премии в сфере блогинга «Блогема-2024»: разработка бренда для новой премии в сфере блогинга «Блогема-2024»: разработка бренда для новой премии в сфере блогинга «Блогема-2024»: разработка бренда для новой премии в сфере блогинга

Зонирование пространства внутри

Мы продумали маршрут передвижения гостей по территории площадки площадки «Мосфильма» и предусмотрели следующие зоны:

  • Фотозоны: специально оформленные площадки для создания визуального контента.
  • Пресс-волл: размещён на входе для удобства работы журналистов.
  • Кейтеринг и бар: зоны, спланированные так, чтобы обеспечить комфортный доступ для всех гостей.
  • Партнерские зоны: оформлены в стиле премии, что позволило органично интегрировать бренды в общее пространство.

Площадка была зонирована так, чтобы гости могли свободно передвигаться и комфортно проводить время. Особое внимание уделялось удобству маршрутов и визуальной гармонии пространства.

Результаты

Команда проекта стремилась создать не только нестандартную атмосферу для события, но и работала на охватность мероприятия. В итоге удалось достичь следующих результатов:

  • Свыше 500 гостей на церемонии.
  • Более миллиона зрителей онлайн-трансляции.
  • Почти 750 тыс. отданных голосов за различных блогеров. АБА строго следили за процессом голосования, процент накрученных голосов был минимальным.
  • Больше 120 человек на площадке — организаторы, представители СМИ, технический персонал, кейтеринг, охрана и многие другие.
  • 100% положительных отзывов о мероприятии.

Ассоциация блогеров и агентств (заказчик)

Директор премии «Блогема»: Юлия Козлова
Сооснователь АБА и соавтор проекта «Блогемы»: Максим Перлин
Сооснователь АБА и соавтор проекта «Блогемы»: Таня Иванова
Руководитель проектной команды АБА и соавтор «Блогемы»: Тимур Ахмедов
Старший продюсер проекта «Блогема»: Яна Шевченко
Руководитель PR-команды АБА и проекта «Блогема»: Наталья Анисимова

Prostorcrew (агентство)

Генеральный директор: Николай Молчанов
Управляющий директор: Жанна Мекалина
Руководитель проекта: Анастасия Смирнова
Технический директор: Артур Фенинец
Арт-директор: Ксюша Майданюк
Режиссер, креативный продюсер: Федор Елютин

Премия Prostorcrew
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Фестивали
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.