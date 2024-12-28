«Блогема-2024»: разработка бренда для новой премии в сфере блогинга

Концепция премии «Блогема-2024» была разработана с учетом необходимости отразить современные тенденции в инфлюенс-маркетинге. Команда prostorcrew представила стиль «диджитал-барокко», где классические элементы сочетаются с передовыми технологиями. Мероприятие, состоявшееся на площадке «Мосфильма», собрало более 500 участников и миллионы зрителей в онлайне. Обо всех подробностях команда проекта рассказала Sostav.

Разработка концепции

Инициатором премии выступила Ассоциация блогеров и агентств (АБА), объединяющая более 50 агентств и около 50 тыс. блогеров с общей аудиторией свыше 135 млн человек. Основная цель премии заключалась в признании достижений авторов контента, формирующих новые тренды. Реализация проекта началась 1 июля 2023 года и включала разработку всех этапов организации.

Команде проекта предстояло дать старт новому бренду на территории премий. Хотелось не перегружать церемонию формальностями, как это часто бывает на официальных мероприятиях, а сохранить расслабленную атмосферу — комфортную для общения и обмена мнениями.

Тимур Ахмедов, руководитель проектной команды АБА и соавтор проекта «Блогема»: Эта идея обсуждалась уже давно — мы с коллегами не раз говорили о том, что блогерам необходимо иметь свою профессиональную премию, которая бы отмечала лучших в различных нишах и направлениях. Подобные награды есть у актеров, певцов, врачей, а у инфлюенсеров — не было. Вся работа по проекту началась 1 июля 2023 года. Поэтому непосредственно от идеи до церемонии прошло 515 дней — это 1 год, 4 месяца и 26 дней. Мы с командой АБА детально расписывали все ключевые этапы реализации проекта и механики. Вдохновлялись множеством церемоний: ТЭФИ, GQ «Человек года», премией РПЛ и другими.

Стиль

Стиль «диджитал-барокко» родился путем коллаборации двух стилей — футуристичности и светскости. Он включал в себя как классические мотивы, такие как летящие ткани и богатый декор, так и проекции на тканях и арт-инсталляции. По задумке такое сочетание должно было создать атмосферу, в которой традиционные элементы дизайна переплетаются с современными технологиями.

Жанна Мекалина, CEO event&creative агентства prostorcrew: Для премии мы предложили концептуальную идею — объединить диджитал и высокое, технологичность и стиль, классику и тренды. Так появилось новое прочтение привычного — стиль «диджитал-барокко».

Оформление

Декораторское решение было принято с учетом геометрии и особенностей площадки Киноцентра «Мосфильм», где проходила церемония награждения. Был продуман каждый эдемент декора: от выбора цветовой палитры до текстур тканей, которые играли со светом. Мы задекорировали пространство так, что в любом кадре встречались оба стиля и царила атмосфера «диджитал-барокко»:

Знаменитую красную дорожку мы буквально «перевернули» и представили в новом образе — красный бархат покрывал пространство над гостями и участниками премии.

мы буквально «перевернули» и представили в новом образе — красный бархат покрывал пространство над гостями и участниками премии. Лестница, ведущая в зрительный зал, стала самостоятельным арт-объектом — обтянули ее красной голографической пленкой и пустили по ней тяжелый дым, чтобы гости, которые будут делать фото и снимать контент, получили вау-кадры.

Церемония

Церемонию награждения в 20 номинациях, разделенную на четыре блока, вели Александр Рогов, Азамат Мусагалиев и Лена Гущина. Открытие мероприятия ознаменовалось выступлением рэпера Blizkey и детского хора «Великан». Между блоками участников ждали шоу-номера в жанре иммерсивного театра, специально подготовленные Фёдором Елютиным и его театральной командой «Импресарио».

Зонирование пространства внутри

Мы продумали маршрут передвижения гостей по территории площадки площадки «Мосфильма» и предусмотрели следующие зоны:

Фотозоны: специально оформленные площадки для создания визуального контента.

специально оформленные площадки для создания визуального контента. Пресс-волл: размещён на входе для удобства работы журналистов.

размещён на входе для удобства работы журналистов. Кейтеринг и бар: зоны, спланированные так, чтобы обеспечить комфортный доступ для всех гостей.

зоны, спланированные так, чтобы обеспечить комфортный доступ для всех гостей. Партнерские зоны: оформлены в стиле премии, что позволило органично интегрировать бренды в общее пространство.

Площадка была зонирована так, чтобы гости могли свободно передвигаться и комфортно проводить время. Особое внимание уделялось удобству маршрутов и визуальной гармонии пространства.

Результаты

Команда проекта стремилась создать не только нестандартную атмосферу для события, но и работала на охватность мероприятия. В итоге удалось достичь следующих результатов:

Свыше 500 гостей на церемонии.

Более миллиона зрителей онлайн-трансляции.

Почти 750 тыс. отданных голосов за различных блогеров. АБА строго следили за процессом голосования, процент накрученных голосов был минимальным.

Больше 120 человек на площадке — организаторы, представители СМИ, технический персонал, кейтеринг, охрана и многие другие.

100% положительных отзывов о мероприятии.

Ассоциация блогеров и агентств (заказчик)

Директор премии «Блогема»: Юлия Козлова

Сооснователь АБА и соавтор проекта «Блогемы»: Максим Перлин

Сооснователь АБА и соавтор проекта «Блогемы»: Таня Иванова

Руководитель проектной команды АБА и соавтор «Блогемы»: Тимур Ахмедов

Старший продюсер проекта «Блогема»: Яна Шевченко

Руководитель PR-команды АБА и проекта «Блогема»: Наталья Анисимова

Prostorcrew (агентство)

Генеральный директор: Николай Молчанов

Управляющий директор: Жанна Мекалина

Руководитель проекта: Анастасия Смирнова

Технический директор: Артур Фенинец

Арт-директор: Ксюша Майданюк

Режиссер, креативный продюсер: Федор Елютин