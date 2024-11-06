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18+
06.11.2024 в 06:50

Блиновская передумала становиться банкротом

Она задолжала 1,4 млрд руб., но планирует их вернуть

Блогер Елена Блиновская, находящаяся в СИЗО по делу о неуплате налогов, попросит суд не признавать ее банкротом. Она планирует погасить долг самостоятельно, пишут «Известия».

Арбитражный адвокат Блиновской Иван Морозов рассказал, что, после того, как Савеловский суд в середине октября 2024 года снял арест с части имущества, блогер может погасить все свои долги. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями ее имущества, в частности, речь идет о доме в коттеджном поселке «Миллениум Парк».

«Если его удастся продать, то задолженность по ипотеке перед банком ВТБ будет полностью погашена, а оставшейся суммы хватит и для выплаты долга перед ФНС. Вследствие чего отпадут основания для признания Блиновской банкротом», — пояснил он.

На сегодняшний день долг Блиновской составляет примерно 588 млн рублей. Всего у нее два кредитора: ФНС и банк ВТБ, который выдал ей с мужем ипотеку на загородный дом. Еще более 500 млн руб. составляют штрафы и пени.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Кроме дела о неуплате налогов, ее обвиняют в неправомерном обороте средств платежей, легализации денег и имущества, приобретенного преступным путем. Она пробудет в СИЗО до 2 февраля 2025 года.

Елена Блиновская
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