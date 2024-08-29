Блиновская обжаловала доначисление налогов

Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская в кассации обжаловала привлечение к ответственности за налоговое правонарушение, а также доначисление ей налогов. Об этом сообщают «Известия».

Жалоба в суде зарегистрирована, но дату ее рассмотрения пока не назначили. По данным ведомства, правонарушительница не доплатила налоги на сумму 918 млн руб. Кроме того, ей также начислили пени и штрафы еще на почти 227 млн руб. В итоге общая сумма претензий составила 1 млрд 135 млн руб.

Ранее сообщалось, что Блиновская пробудет в СИЗО до 2 февраля 2025 года. Кроме того, продлены сроки ареста, наложенного на имущество обвиняемой.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Кроме дела о неуплате налогов, ее обвиняют в неправомерном обороте средств платежей, легализации денег и имущества, приобретенного преступным путем.