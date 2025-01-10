Призрачно всё: как потеряли, а потом нашли долг Елены Блиновской

Утром 10 января «РИА Новости» сообщило, что исполнительное производство о взыскании свыше 1,1 млрд руб. налогов с блогера Елены Блиновской было прекращено. Согласно базе ФССП, с Блиновской, действительно, взыскивают всего 2,5 тыс. руб., убедился корреспондент Sostav.

Позже ТАСС со ссылкой на базу приставов написал, что исполнительное производство о взыскании долгов с Елены Блиновской не закрыли. С блогера по-прежнему взыскивают почти 1,2 млрд руб. Однако эта информация доступна в системе только по номеру исполнительного производства.

Таким образом, за Блиновской числятся оба долга — 1 168 855 426 руб. и 2,5 тыс. руб.

В беседе с aif.ru адвокат Блиновской Наталья Сальникова опровергла появившуюся в СМИ информацию о прекращении исполнительного производства о взыскании средств с ее подзащитной.

«Взыскание продолжается и прекращено быть не может», — заявила Сальникова. Она добавила, что сейчас в судебных тяжбах идет стадия представления доказательств со стороны защиты.

13 ноября 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Елену Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Финансовый управляющий, назначенный судом, должен будет найти все имущество блогера и продать его на торгах. Кроме того, финансовый управляющий сможет оспорить заключенные ранее сделки по продаже ее имущества.

Как отмечает «РИА Новости», Блиновская погасила более 320 млн руб. задолженности, а остаток основного долга превышает 587 млн руб. Общий долг блогера перед государством — свыше 1,17 млн руб.