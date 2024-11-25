«БКС Мир инвестиций» оцифровал повседневность в инвестиционные знаки с помощью нейросетей

«БКС Мир инвестиций» запустил новую рекламную кампанию, где искусственный интеллект помог превратить привычные городские сцены в знаки для принятия инвестиционных решений. В создании игровых сюжетов для роликов были использованы нейросети для генерации изображений и технология image2video. Об этом Sostav рассказала команда The Clients , которые и организовали проект для «БКС Мир инвестиций».

Оксана Трофимова, заместитель вице-президента по маркетингу и бренду «БКС Мир инвестиций»: Инновационный подход к производству позволил ускорить запуск рекламной кампании с актуальным промопредложением. Вместо обычных съемок игровые сцены были созданы с помощью ИИ, в то время как демонстрационная часть роликов выполнена с использованием 3D-графики.

Использование нейросетей для создания игровых сцен позволило не только оптимизировать производственный процесс, но и добиться качественного визуального контента, позволяющего выбиться из эфирного клаттера.

Рекламная кампания состоит из серии роликов, где обычные городские локации становятся значимыми символами: облака складываются в цифры в отражении на фасаде бизнес-центра, узор бонуса появляется на кофейной пенке, а арт-объект в галерее современного искусства напоминает о привлекательных условиях. Каждый ролик начинается с утверждения «Это знак» и раскрывает конкретное предложение компании: от повышенной доходности до специальных условий.

Екатерина Усачева, начальник управления развития бренда и коммуникаций «БКС Мир инвестиций»: Мы часто ищем особые знаки для важных решений, пропуская очевидные сигналы прямо перед собой. Этот инсайт лег в основу кампании, а агентство The Clients и технологии ИИ помогли нам воплотить идею в короткие сроки.

Команда проекта

«БКС Мир инвестиций» (клиент)

Заместитель вице-президента по маркетингу и бренду: Трофимова Оксана

Начальник управления развития бренда и коммуникаций: Усачева Екатерина

Начальник отдела маркетинговых коммуникаций: Кучеров Алексей

The Clients (агентство)

Креативный директор: Дергачев Иван

Аккаунт-директор: Чечелова Мария

Арт-директор: Погосян Маргарита