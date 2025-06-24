Бизнес выступил против платного доступа к госсервисам

Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России (ТПП) и Ассоциация больших данных (АБД, в нее входят «Яндекс», VK, «Сбер», «Мегафон» и другие компании) направили в Минцифры письма с критикой проекта постановления, предусматривающего плату в 4,94 руб. за каждое обращение бизнеса к инфраструктуре электронного правительства (ЭП). Об этом сообщают «Ведомости».

Участники рынка считают, что такая мера создаст значительную финансовую нагрузку на банки, операторов связи, маркетплейсы и разработчиков ПО, использующих систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) для проверки данных клиентов и соблюдения регуляторных требований.

По мнению представителей ТПП и АБД, новый тариф не только увеличит затраты компаний, но и подорвет доверие к цифровым инициативам государства. В письме подчеркивается, что большинство продавцов на маркетплейсах — ИП и самозанятые, а автоматическая проверка их статуса — неотъемлемая часть платформенного комплаенса. Переход на платную модель доступа может привести к снижению уровня проверок или перекладыванию расходов на пользователей, что негативно скажется на прозрачности рынка.

Эксперты также критикуют отсутствие дифференциации тарифов, непрозрачность методики расчета и риски для ИТ-отрасли, особенно в части SaaS, CRM и ERP-решений. Совет по электронной коммерции ТПП предложил снять с рассмотрения проект в текущей редакции, провести его широкое обсуждение с участием профильных объединений и ввести мораторий на установление платных условий использования государственных ИС для коммерческих организаций, исполняющих требования законодательства.

Кроме того, среди предложений — провести независимую экспертизу обоснованности тарифов и внести изменения в нормативную базу для обеспечения безвозмездного доступа к данным для компаний, выполняющих предусмотренные законом функции.

В Минцифры заявили, что изучают поступившие предложения, а окончательное решение по проекту пока не принято. Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко также подтвердил, что Минцифры пока собирает обратную связь от ведомств и бизнеса. Срок внесения проекта на утверждение правительства — 7 июля.

Напомним, Минцифры в мае представило проект постановления, предусматривающий плату в размере 4,94 руб. за каждое обращение коммерческих организаций к инфраструктуре ЭП. Документ разработан в рамках исполнения поправок в закон «О рекламе», принятых в декабре 2024 года. Они допускают возможность использования бизнесом инфраструктуры ЭП за плату и без нее, за исключением случаев, когда обращение осуществляется для исполнения законов, «если правительством не установлено иное».