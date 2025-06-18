Успеть за 24 часа: бизнес против новых требований силовиков

Российский бизнес выступил против введения правила, обязывающего маркетплейсы и классифайды предоставлять данные о пользователях силовым ведомствам в течение 24 часов. Как следует из отзывов Ассоциации больших данных и АНО «Цифровая экономика» на проект постановления правительства, опубликованный Минцифры 6 мая, компании требуют уточнить перечень уполномоченных структур, а также сроки и порядок передачи информации. Эксперты опасаются, что избыточный список получателей данных и жесткие сроки приведут к юридической неопределенности и росту нагрузки на бизнес. Об этом сообщает Forbes.

Согласно проекту, с 1 сентября 2025 года онлайн-платформы будут обязаны по запросу передавать через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) данные пользователей, указанные при регистрации (номер телефона, адрес почты), сведения об их действиях, включая IP-адреса, дату входа и совершенные сделки. Однако в Ассоциации компаний интернет-торговли указывают, что в постановлении не зафиксирована безвозмездность предоставления оборудования для подключения к СМЭВ — это упомянуто лишь в пояснительной записке. Бизнес настаивает на четком юридическом оформлении этой нормы, чтобы избежать дополнительных затрат.

Особую обеспокоенность вызывает включение в перечень ведомств таких структур, как ФСО, ФТС, Минобороны и ФСИН, не связанных напрямую с расследованием кибермошенничеств. Эксперты подчеркивают, что основная нагрузка по борьбе с киберпреступлениями лежит на МВД и ФСБ, и доступ к пользовательским данным следует ограничить только профильными органами. Если постановление примут в текущем виде, бизнес столкнется с увеличением судебных споров и затрат на исполнение избыточных требований, считает директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Компании также настаивают на увеличении срока ответа на запросы: 24 часа могут оказаться недостаточными, особенно в нерабочее время или при массовых запросах.

В Минцифры заявили, что предложения бизнеса получены и находятся на рассмотрении рабочей группы. Там подчеркнули, что цель проекта — обеспечить оперативную реакцию на угрозы, защитить граждан и бизнес, а также пообещали бесплатное предоставление необходимого ПО для подключения к СМЭВ. В HeadHunter, Ozon, «Яндексе», «Авито», объединенной компании Wildberries и Russ отказались комментировать информацию.