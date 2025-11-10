Битва за пух: «Фабрика оренбургских пуховых платков» оспаривает право предпринимателя на НМПТ

«Фабрика оренбургских пуховых платков» обжаловала в Суде по интеллектуальным правам решение Роспатента, которым компании было отказано в прекращении исключительного права индивидуального предпринимателя Галии Абсалямовой на использование наименования места происхождения товара (НМПТ) «Оренбургский пуховый платок».

Ранее Палата по патентным спорам отклонила заявление фабрики, посчитав, что свидетельство, выданное Абсалямовой в 2022 году, соответствует установленным требованиям. Согласно позиции ведомства, особые свойства изделий, указанные в госреестре НМПТ, совпадают с характеристиками, подтвержденными Минпромторгом.

Фабрика настаивает, что изделия, приобретенные в магазине Абсалямовой, не отвечают традиционным признакам оренбургского платка — в них отсутствуют характерные узоры («ромбы», «розетки», «снежинки») и для их производства используется ненадлежащее сырье — шерсть вместо пуха оренбургской козы.

Роспатент отклонил эти доводы, указав, что представленные судебные акты не подтверждают нарушения технологии или географии производства, а также допускают, что предприниматель могла выпускать иные, не относящиеся к НМПТ изделия.

Не согласившись с решением, фабрика подала иск в суд, требуя признать отказ Роспатента незаконным и прекратить действие исключительного права Абсалямовой на использование наименования «Оренбургский пуховый платок».

