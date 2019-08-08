Биркот, оКошка, переКот: бренды придумали имена своим кошкам

Сегодня весь мир отмечает День кошек — пожалуй, один из самых мягких и милых праздников. В честь этого события Mail.ru Group провела опрос среди россиян об их питомцах. В числе прочих был задан вопрос и о любимых именах, ведь зачастую они отражают характер самих хозяев.
Как выяснилось, самыми популярными именами среди кошек стали Алиса и Маруся. Что неудивительно, ведь мы привыкли звать их на помощь. А вот среди котов первые места отошли именам Барсик и Кузя. Странно, но в ТОП-5 не вошло имя Олег.
«А если бы у всех брендов были свои кошки, как бы их звали?» — подумали в Mail.ru Group и устроили флешмоб в Twitter.
Так, например, «Сбербанк» подготовился заранее и представил своего известного кота:
А «Красное и Белое» поиграла с именем котика «Сбербанка»:
«Одноклассники» отметились своим фирменным стилем и представили милую открытку со смешной написью, призывающей встречаться вживую:
«Перекресток» сначала ошибся кошкой…
…но потом показал своего работника в деле!
Телеканал «Пятница» показал своего кота, который поможет расслабиться:
Lenovo поделился своим умным котом за работой:
«Билайн» представил своего мягкого котика в фирменной одежде:
Tele2 показал своего энергичного кота, который никогда не устает:
СТД «Петрович» уверенно вошел во флешмоб:
А вот вам милая крошка оКошка от компании «Сызрань Окна»:
«585 Золотой» представил свою шикарную кошечку:
MSI Gaming Russia показали своего прокаченного кота (наверное, его кормят отборным железом):
«М.Видео» поделились своей кошкой за игрой:
А вот необычный рыжий кот от «Дом.ru»:
Кот Борисов принял участие от «Столото»:
Котик от «Ростелеком» ждет, пока все к нему присоединятся:
«Яндекс.Еда» будет помогать своему коту готовить ужин:
Своих кошек представили и другие компании: