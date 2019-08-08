Биркот, оКошка, переКот: бренды придумали имена своим кошкам

Сегодня весь мир отмечает День кошек — пожалуй, один из самых мягких и милых праздников. В честь этого события Mail.ru Group провела опрос среди россиян об их питомцах. В числе прочих был задан вопрос и о любимых именах, ведь зачастую они отражают характер самих хозяев.

Как выяснилось, самыми популярными именами среди кошек стали Алиса и Маруся. Что неудивительно, ведь мы привыкли звать их на помощь. А вот среди котов первые места отошли именам Барсик и Кузя. Странно, но в ТОП-5 не вошло имя Олег.

«А если бы у всех брендов были свои кошки, как бы их звали?» — подумали в Mail.ru Group и устроили флешмоб в Twitter.

Так, например, «Сбербанк» подготовился заранее и представил своего известного кота:

А «Красное и Белое» поиграла с именем котика «Сбербанка»:

«Одноклассники» отметились своим фирменным стилем и представили милую открытку со смешной написью, призывающей встречаться вживую:

«Перекресток» сначала ошибся кошкой…

…но потом показал своего работника в деле!

Телеканал «Пятница» показал своего кота, который поможет расслабиться:

Lenovo поделился своим умным котом за работой:

«Билайн» представил своего мягкого котика в фирменной одежде:

Tele2 показал своего энергичного кота, который никогда не устает:

СТД «Петрович» уверенно вошел во флешмоб:

А вот вам милая крошка оКошка от компании «Сызрань Окна»:

«585 Золотой» представил свою шикарную кошечку:

MSI Gaming Russia показали своего прокаченного кота (наверное, его кормят отборным железом):

«М.Видео» поделились своей кошкой за игрой:

А вот необычный рыжий кот от «Дом.ru»:

Кот Борисов принял участие от «Столото»:

Котик от «Ростелеком» ждет, пока все к нему присоединятся:

«Яндекс.Еда» будет помогать своему коту готовить ужин:

Своих кошек представили и другие компании: