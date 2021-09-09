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18+
09.09.2021 в 19:00

Флекс, Харламов и артефакты второй диванной войны: birchpunk провел экскурсию по Кибермузею

В ролике школьники XXIII века услышат лекцию от очевидцев эпохи мемов, а также прикоснутся к великому наследию с помощью симулятора

Студия birchpunk выпустила новый эпизод сериала о России будущего — главными героями ролика стали школьника XXIII века, которые со своим учителем (его сыграл Гарик Харламов) отправляются на экскурсию в Кибермузей. В нем собраны артефакты из древнего 21 столетия, такие как поп-ит, натяжной потолок, голограмма бизнес-коуча и мемы с котиками.

Сотрудники музея (среди них есть доцент кафедры мемологии раннего веба Анатолий Вассерман) общаются между собой на древнерусском: «Вы рофлите, Лидия Семеновна. Лол, кринжую с Вас». В залах выставочного пространства можно встретить экспонаты утерянных профессий (строителя, водителя, кассира… но смотрители все еще дремлют) и попасть в симулятор прошлого — где «предки» жили во дворе типичных панелек, выбивали ковры от пыли и ждали курьеров доставки.

Тогда блогеры были самой важной профессией — об этом подробнее рассказали известный блогеровед Ян Топлес (сотрудник Лапотков) и креаторы YouTube-проекта Roomfactory.

Убираем нейрофоны и запоминаем важные даты для контрольной работы:

  • 2042 год — Вторая диванная война;
  • 2100 год — Вторая солнечная вспышка, которая привела к обрушению интернета

И не забудьте повторить определения терминов «краш» и «кринж». Мы проверим.

birchpunk
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