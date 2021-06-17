AI-Vanich, репа Шредингера и фрактальные огурцы: birchpunk выпустил продолжение «Кибердеревни»

Студия birchpunk выпустила продолжение сериала о кибердеревне — в этот раз эпизод посвящен дружбе между человеком и андроидом. В ролике фермер Николай проводит экскурсию по своим владениям: фрактальные огурцы, репа Шредингера, морковь Мебиуса, «We don’t need выгребная яма anymore» и картофельный майнинг заслуживают номинации на премии AI Russia Awards, промо анонса которой интегрировано в сюжет.

После официальной части беседы между роботом-ревизором и фермером разворачивается душевный разговор о новых техологиях. В конце видео происходит трогательное прощание друзей: Николай предлагает AI-Vanich еще раз приехать, чтобы сходить на «пустынного червя», а также вручает гостинцы на память.

Ранее первая серия «Кибердеревни» была признана лучшим рекламным роликом 2020 года в рамках конкурса «Итоги года» от Sostav — кейс получил высокую оценку экспертного жюри, а также признание читателей.