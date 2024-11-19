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19.11.2024 в 14:30

«Биннофарм Групп» и Genius Group стали обладателями премии «ФармаСлава 2024»

Кейс получил три награды: «Лидер в инновациях», «Нестандартный проект» и «Лучший видеокейс»

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РЕКЛАМНАЯ ПЛАТФОРМА ООО | geniusgroup.cc
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В ноябре 2024 года в Москве, в «Главстендап Холле», состоялась торжественная церемония вручения отраслевой фармацевтической премии «ФармаСлава 2024». Кейс «Биннофарм Групп» и Genius Group — «Как увеличить продажи на 10% с помощью OLV » — выиграл в трех номинациях. Об этом Sostav рассказала команда проекта.

«Биннофарм Групп» — один из лидеров фармацевтической индустрии, является производителем специализированного спазмолитического препарата для ЖКТ «Необутин». Для его продвижения Genius Group разработал и реализовал нестандартную стратегию на базе собственной аналитической платформы Pharmatic. Такой подход позволил использовать таргетинг в OLV с учетом данных о покупках в аптеках и получить рост продаж препарата уже за первые два месяца рекламной кампании.

При работе с построением аудиторных сегментов были использованы данные операторов ОФД: чеки пользователей с покупками конкурентов препарата «Необутин», а также данные по покупкам сопутствующих препаратов данной товарной категории. Эти данные были обработаны с использованием аналитической платформы Pharmatic и знаний сотовых операторов, что позволило осуществить мэтчинг данных из офлайн в онлайн. Таким образом, таргетинг был настроен на наиболее конверсионную аудиторию заинтересованных потребителей, значительно повысив результативность рекламной кампании.

Игорь Нагорнов, управляющий партнер Genius Group:

«Биннофарм Групп» обратился к нам с задачей охватить максимальное количество целевых потребителей препарата «Необутин» и стимулировать продажи. Технологии Genius Group позволяют эффективно инвестировать в OLV благодаря использованию уникальных данных. Чем больше мы знаем о привычках потребителей, тем выше качество рекламного контакта и, соответственно, выше эффективность наших кампаний.

Галина Кучерова, руководитель группы продуктов «Гастро» / «Биннофарм Групп»:

Мы регулярно применяем комплексный подход к рекламе наших препаратов и тестируем новые инструменты и технологии. Для «Необутин» мы реализуем разнообразный медиамикс, и при работе с теплой аудиторией мы показывали рекламу с частотой 2, получив таким образом высокие результаты. Это подтверждает эффективность коммуникационного сообщения, креатива OLV, применения уникальных данных и работы аналитической платформы Pharmatic.

«Биннофарм Групп» и Genius Group стали обладателями премии «ФармаСлава 2024» «Биннофарм Групп» и Genius Group стали обладателями премии «ФармаСлава 2024» «Биннофарм Групп» и Genius Group стали обладателями премии «ФармаСлава 2024» «Биннофарм Групп» и Genius Group стали обладателями премии «ФармаСлава 2024»
Genius Group «Биннофарм Групп»
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