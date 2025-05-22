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22.05.2025 в 11:00

«билайн» запустил игру, позволяющую экономить на продуктах

А еще можно выигрывать призы и получить до одного млн «Апельсинок»

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ВЫМПЕЛКОМ ПАО | beeline.ru
erid:2W5zFJ8rpfJ

Оператор «билайн» запустил масштабную онлайн-игру «Апельсиновый движ», соединяющую в себе простой и при этом приятный путь к финансовой выгоде. Участники проходят яркую игровую карту, зарабатывая бонусы, подарки и скидки от партнеров сервиса. Игра помогает пользователям не только весело провести время, но и сэкономить на повседневных покупках в продуктовых магазинах.

Главный приз игры — 1 млн «Апельсинок», которые можно потратить на покупки в «Пятёрочке» и «Перекрестке». Накопленные «Апельсинки» использовать и в «билайне». Например, обменять их на рубли, пополнить ими баланс лицевого счета, а еще оплатить связь, сервисы и услуги, получив таким образом скидку до 100%.

Андрей Губанов, директор департамента по развитию лояльности и игровых решений «билайна»:

Мы стремимся превратить обычное взаимодействие клиента с продуктами «билайн» в увлекательное приключение, где каждый шаг приносит положительные эмоции и реальную выгоду для каждого.

Как работает игра «Апельсиновый движ»

Игрок бросает кубик и движется по полю из 150 ячеек, собирая призы и бонусы от «билайна» и партнеров. На каждой клетке — мгновенные подарки: от промокодов и фирменного мерча до «Апельсинок» — валюты лояльности.

Что можно выиграть:

  • До 1 млн «Апельсинок» — тратьте на покупки в любимых магазинах, оплачивайте услуги и связь.
  • Фирменный мерч от «билайна» — стильный рюкзак, бейсболка, котик-ночник и другое.
  • Скидки от партнеров.
  • Промокоды на покупки в интернет-магазине «билайна».

Как получить еще больше бонусов

  • Подключите в игре сервис «Пакет» от Х5″ всего за один руб. — и удвойте все полученные «Апельсинки».
  • Соберите пазл из коллекции — получите 10% кешбэка на покупки в «Пятёрочке» и «Перекрёстке».
  • Оформите бесплатную апельсиновую карту с кешбэком 7% — и получите еще +3 тыс. «Апельсинок».

«Апельсиновый движ» — это возможность превратить покупки в удовольствие, а развлечения — в реальную пользу. Игра доступна клиентам любых операторов связи и будет регулярно обновляться, а карта — пополняться новыми заданиями и призами. Впереди еще больше возможностей для выигрыша и выгодных предложений от «билайна» и партнеров. Запускайте игру, собирайте бонусы и получайте максимум выгоды от каждого броска кубика.

Билайн
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