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18+
18.03.2025 в 10:00

«Билайн» adtech внедряет ИИ-помощник для создания текстов таргетированных SMS-рассылок

Новый инструмент для автоматизации работы с текстом

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ВЫМПЕЛКОМ ПАО | beeline.ru
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Команда «билайн» adtech — подразделения по рекламным технологиям «билайн бизнес» — запустила ИИ-помощника для создания рекламных текстов таргетированных SMS-рассылок в платформе «билайн.ПРОдвижение». Новый инструмент призван помогать клиентам легко создавать продающие рекламные тексты, которые привлекают внимание целевой аудитории и повышают эффективность рекламной кампании.

ИИ-помощник генерирует до десяти вариантов текста для таргетированных SMS-рассылок. Генерация происходит на основе введенных пользователем данных, таких как: ключевая информация о предложении (описание товара или услуги), целевая аудитория, призыв к действию и наличие скидки или промокода.

Пример запроса для генерации текста Пример сгенерированного текста

Клиент может выбрать один из предложенных вариантов, комбинировать их или доработать самостоятельно. Это делает процесс создания сообщений гибким и удобным.

ИИ-помощник основан на комбинации статических и динамических запросов. Статические запросы учитывают общие требования к рекламным текстам, а динамические формируются на основе информации, предоставленной клиентом.

ИИ-помощник в первую очередь нацелен на поддержку в подготовке рекламной кампании, помогая сэкономить время, избежать ошибок и раскрыть потенциал каждого рекламного сообщения. Помощник не заменяет профессиональных копирайтеров, а помогает предпринимателям создавать качественные тексты, делая этот процесс более доступным, понятным и эффективным.

Новый инструмент уже доступен на сайте «билайн.ПРОдвижение». Ознакомиться с возможностями ИИ-помощника и начать создавать качественные креативы в SMS-рассылках можно на сайте «билайн.ПРОдвижение» любому зарегистрированному пользователю.

Воспользоваться инструментом легко:

  • зайдите в личный кабинет «билайн.ПРОдвижение»;
  • начните создавать SMS-рассылку, выберите целевую аудиторию;
  • на шаге подготовки текста сообщения введите необходимую информацию в окно ИИ-помощника;
  • используйте подходящий вариант текста из предложенных ИИ-помощником или, комбинируя несколько, составьте свой вариант.
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