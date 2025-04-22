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18+
22.04.2025 в 10:00

«билайн adtech» о трендах маркетинга: ИИ, трансформация рынка и технологии для бизнеса

Компании стали больше инвестировать в собственные площадки, ретейл-медиа и инструменты обработки данных

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ВЫМПЕЛКОМ ПАО | beeline.ru
erid:2W5zFGUTGN4

«билайн бизнес», развивающий цифровые решения для предпринимателей — от облачных сервисов до рекламных технологий, выступил партнером конференции «Вызовы & Возможности 2025» в Краснодаре. Мероприятие прошло при поддержке «Альфа-Банка», «АльфаСтрахование» и «Альфа-Капитал». О трендах маркетинга и цифровых коммуникаций рассказал Василий Мальцев, эксперт по рекламным продуктам «билайн adtech» — подразделения «билайн бизнес» по рекламным технологиям.

Основные вызовы рекламного рынка — рост конкуренции и высокие требования к технологиям

За последние три года рынок претерпел серьезные изменения: произошло перераспределение рекламных бюджетов, усилились позиции отечественных игроков, сформировались новые рекламные каналы.

«Компании стали больше инвестировать в собственные площадки, ретейл-медиа и инструменты обработки данных. Конкуренция за внимание клиента выросла, а стоимость привлечения — существенно увеличилась», — комментирует Василий Мальцев.

В этих условиях для эффективной работы с аудиторией бизнесу требуется доступ к технологиям, которые позволяют точечно, быстро и с прогнозируемым результатом выстраивать коммуникации.

Искусственный интеллект — из фантастики в реальность

Центральной темой выступления стала трансформация маркетинга под влиянием искусственного интеллекта (ИИ). В частности, был затронут вопрос о том, как автоматизация повседневных задач эволюционировала в использование нейросетей — и почему ИИ уже сегодня становится необходимым инструментом в арсенале предпринимателя.

Согласно исследованиям НАФИ, 54% предпринимателей используют ИИ в маркетинге, а каждый третий — в бизнесе в целом.

Среди ключевых задач:

  • создание текстов и визуала для рекламных кампаний (43%);
  • поиск целевой аудитории и таргетирование (36%);
  • коммуникация с клиентами через чаты и автоматизированные ответы (27%);
  • разработка рекламных концепций и контент-планов.

ИИ помогает малому и среднему бизнесу сокращать затраты, ускорять запуск кампаний, снижать количество ошибок, повышать конверсию и глубже понимать свою аудиторию. Примеры использования ИИ-технологий в рекламной платформе «билайн». «ПРОдвижение» продемонстрировали, как можно автоматизировать подбор аудитории, формировать сообщения и анализировать эффективность кампаний в режиме реального времени.

«ИИ — это уже не фантастика. Это рабочий инструмент, который позволяет бизнесу быстрее реагировать на изменения и принимать решения на основе данных. Мы видим, как предприниматели все активнее используют ИИ в маркетинге — и стараемся дать им в руки надежные, простые в использовании технологии», — комментирует Василий Мальцев.

Будущее маркетинга: какие тренды формируют 2025 год

По прогнозам экспертов, в ближайшие 2−3 года ключевыми трендами станут:

  • развитие автономных ИИ-решений;
  • рост ТВ с подключением к сети Интернет (Connected TV) и видеорекламы;
  • фокус на иммерсивный и персонализированный маркетинг;
  • расширение ретейл-медиа и экосистемных платформ;
  • развитие осознанных и ценных для потребителя коммуникаций, а также ответственного потребления.

По мнению Василия Мальцева, для успешного продвижения в 2025 году бизнесу важно:

  • не гнаться за трендами, а выбирать те, которые подходят именно его целевой аудитории;
  • внедрять технологии на основе аналитики, тестировать гипотезы и работать на основе данных;
  • оценивать результат, опираясь на измеримую эффективность каждого канала.

Билайн AdTech
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