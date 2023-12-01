McDonald's изменил рецепт «Биг Мака»

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's внесла изменения в рецепт классического «Биг Мака». Соуса будет больше, а солёные огурцы и зелень свежее. Нововведения действуют для ресторанов McDonald's в США, пишет The Wall Street Journal.

Для «Биг Мака» за раз готовят небольшое количество говяжьих котлет, чтобы они прожаривались более равномерно. Для бургера берут более свежие солёные огурцы и салат и более расплавленный сыр.

Стандартную булку с кунжутом заменили на булочку бриошь. На неё хаотично разбрасывают кунжут, чтобы придать «Биг Маку» вид домашнего блюда.

Всего сеть ресторанов быстрого питания внесла в рецепт «Биг Мака» и других бургеров больше 50 изменений. Таким образом компания хочет эффективнее конкурировать с другими сетями. В McDonald's отметили важность не только скорости приготовления блюд, но также их качества и вкуса.

В марте 2022 года McDonald's приостановил работу всех ресторанов в России. В мае того же года компания объявила об уходе из страны и при посредничестве Минпромторга продала бизнес российскому предпринимателю Александру Говору.

Рестораны бывшей сети McDonald's в России возобновили свою работу под новым брендом «Вкусно — и точка». 12 июня открылись первые 15 предприятий в Москве и Московской области.