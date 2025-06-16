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16.06.2025 в 05:40

Big Data в интернет-рекламе показывает рост

Реклама с использованием технологии показывает ROI до 200%

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Использование Big Data на рынке интернет-рекламы значительно увеличилось. Так, в январе—мае 2025 года сегмент интернет-рекламы в Telegram на Big Data у компании вырос в пять раз и составил более 750 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные МТС Adtech.

Для сравнения, в прошлом году такие кампании составляли 25%, а за январь—май этого года, оценивается в 32% от общей доли рынка. Среди причин роста интереса к сегменту Big Data в МТС назвали эффективность: рост ROI (коэффициент возврата инвестиций) доходит до 200%.

В «Авито Рекламе» рассказали, что после внедрения алгоритмов больших данных число посетителей классифайда выросло на 17%, а конверсия в покупки — на 25%. Отмечают рост инвестиций в рекламу и в Ozon.

По словам экспертов, рынок в целом и сегмент Big Data в частности растет за счет увеличения общего объема размещений. По данным АКАР, в 2024 году рынок рекламы в интернете вырос примерно на 16−18% год к году, а предварительные оценки за первый квартал также показывают рост в районе 12−15%.

Big Data
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