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21.11.2024 в 06:10

«Библио-Глобус» сменит владельца

Актив планируют выставить на продажу из-за его убыточности

Акционеры одного из старейших книжных магазинов Москвы, «Библио-Глобуса», рассматривают продажу актива. Причина — падение продаж на фоне конкуренции с маркетплейсами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам собеседников, выручка торгового дома падает второй год подряд. По данным «СПАРК-Интерфакс», предприятие является убыточным уже четыре года.

В «Альпине» рассказали, что в сентябре узнали о поиске «Библио-Глобусом» одного или нескольких арендаторов на площадь магазина. Однако покупку актива в компании не рассматривают.

Эксперты оценивают актив в 170−290 млн руб. Они считают, что «Библио-Глобус» может перейти в собственность сети «Читай-город».

В целом рынок книжных магазинов продолжает стагнировать, отмечают участники рынка. Их точки в основном представлены в больших ТЦ с высоким трафиком. Большие книжные магазины гораздо менее востребованы, в результате они переходят на формат работы в виде пункта выдачи ранее заказанных книг, торговлю канцтоварами.

В августе производители и продавцы канцтоваров сообщили о риске закрытия тысяч магазинов из-за новых правил для маркетплейсов. Они настаивают, что онлайн-площадки неправомерно используют посреднические договоры и заменяют стандартные трудовые отношения привлечением самозанятых.

Библио-Глобус книжный магазин
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