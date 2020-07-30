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30.07.2020 в 06:55

Безлимитный мобильный интернет становится премиальной услугой

Россия сохранила шестое место в рейтинге стран с наиболее дешевым интернетом

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Российские сотовые операторы переводят безлимитные тарифы на интернет в раздел премиальных. По их мнению, такие тарифы перегружают сети, при этом долгое время их стоимость в России была необоснованно низкой, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Content Review.

Средняя стоимость тарифа сотовой связи с безлимитным интернетом в России с декабря 2019-го по июль 2020 года выросла на 47%, до 887,5 руб. При этом средняя цена 1 Гб в остальных тарифах за это же время снизилась на 15,5%, с 37,3 до 31,5 руб. Россия, таким образом, сохранила шестое место в рейтинге стран с наиболее дешевым мобильным интернетом, опередив Египет, Турцию, Иран и Сингапур, но уступив Индии, Индонезии, Израилю, Алжиру и Казахстану.

В мире средняя цена за 1 Гб в рублевом эквиваленте выросла за семь месяцев, в среднем со 187 до 188,4 руб. Это обусловлено в том числе наценкой за подключение в отдельных странах нового стандарта связи 5G. Безлимитный мобильный интернет в мире в июле стоил в среднем 3981 руб., а в декабре — 3181 руб.

По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, безлимитный интернет в России после пандемии и самоизоляции становится премиальной услугой из-за высокой загруженности сетей. Та же причина привела к отказу от безлимитных тарифов в каждой пятой стране мира.

Дешевые цены, полагает управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев, были оружием конкурентных войн российских операторов в 2018−2019 годах, но сейчас привлечение новых абонентов перестало быть первоочередной задачей. В МТС уверены, что подавляющему большинству абонентов с запасом хватает пакетов трафика на наиболее популярных тарифах, а безлимитные предложения становятся нишевым продуктом для тех, кто скачивает действительно большие объемы данных.

мобильный интернет Российские операторы Сотовая связь
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