Эфиры Best Cases Conference 2022 запустят 19 и 20 апреля

Уже на протяжении пяти лет Best Cases Conference (BCC) транслирует успехи специалистов в маркетинге, рекламе и медиа, а также погружает аудиторию в механику создания кейсов. В этом году 19 и 20 апреля запланирован выпуск двух линейных эфиров, их участники проанализуют лучшие практики и расскажут о новых технологиях. Свои самые успешные работы представят известные агентства и крупнейшие рекламодатели, среди которых лидеры рейтингов АКАР во всех направлениях: медиа, маркетинг, диджитал, коммуникации, брендинг, креатив.

В сценарии выступлений включены:

реализация лучших проектов 2021;

инсайты, метрики и KPI;

коллаборации и партнерство;

продающие креативы для решения бизнес-задач.

Участниками этого года стали 12 агентств: группа компаний «Восток-Медиа », emg , Leo Burnett Moscow, Media Direction Digital, Media Instinct, OMD Media Direction, ONY, Otvetdesign, Publicis Media , RT Creative Lab, Shuka Design, Yandex Creative Studio 7.47.

По секрету всему свету

Перед стартом сезона команда Best Cases Conference обратилась к участникам с вопросом, почему в рекламной индустрии важно делиться опытом: «Best Cases Conference сегодня — это экспертные мнения, новые гибкие решения, бизнес-знания и обмен опытом в глубинных разборах практик. Конференция транслирует максимальную открытость и готовность делиться закулисьем достижений. Что вы этом думаете?»

Денис Всесвятский, директор телеканала 2×2 и спикер ВСС 2022, считает, что все в одной лодке, поэтому важно делиться и позитивным, и негативным опытом, чтобы двигать индустрию вперед: «Напоминаю самому себе об этом каждый раз, потому что до сих пор стесняюсь публичных выступлений и съёмок!»

Василий Губин, креативный директор Leo Burnett Moscow, верит, что все выданные тайны помогут сделать нашу индустрию лучше, веселее и добрее. По словам специалиста, любой рекламный кейс живет очень недолго — не больше пары месяцев, поэтому обсуждения сделанного помогают продлить жизнь работ и в следующий раз сделать их лучше: «Секреты успеха можно выдавать смело. Как говорится, попробуй повтори».

Рассказывать про свой путь иногда страшно. Но почему так происходит? Александра Новохацкая, креативный директор Yandex Creative Studio 7.47, выделила две причины, почему делиться своим опытом зачастую не хочется:

Рассказывая о неудачах, страшно потерять лицо, хотя на самом деле, его только приобретаешь. А вдруг кто-то научится и сможет делать работу лучше тебя? Но ведь это и так может произойти.

«Вместо того чтобы жадничать, надо скорее всегда стараться в каждом следующем проекте стать лучше самого себя» — отмечает специалист.

В своих лекциях и консультациях Новохацкая старается концентрироваться не на раздувании успехов кейса, а на процессе, проблемах и даже провалах. Она уверена, что прозрачность вызывает эмоциональный отклик. Зная обо всех подводных камнях, проще действовать правильно.

Герои конференции о проекте

Событие Best Cases Conference 2022 задумывалось как большой кейс или проект о проектах. Чтобы составить максимально чёткое представление о мероприятии, организаторы конференции попросили героев сезона поделиться своими впечатлениями и любимыми моментами участия в проекте.

Денис Всесвятский выделил процесс подготовки к съемкам: детали, свет, атмосфера. По его мнению, итог подготовки — магия. На телеканал 2×2 в 2008 году Всесвятский пришёл именно из-за того, что любит снимать видео, ему это никогда не надоедает. Каждая съёмка, по мнению директора телеканала, это маленькая жизнь.

В ВСС ежегодно подают кейсы новые агентства. Yandex Creative Studio 7.47 принимали участие впервые, но команда признается, что было так комфортно, будто проделывали это уже много раз. Валентина Экимян, копирайтер компании, рассказала, что презентация для съёмки готовилась в сжатые сроки, но всё успели. «Нашей команде не привыкать, у нас от срочного дедлайна вместо паники рождается азарт» — добавила специалист. По её словам, съёмка пролетела быстро: «Два прогона презентации перед камерой, стоп, снято, спасибо».

Все секреты создания лучших кейсов раскроют зрителям уже через две недели. Познакомиться с Best Cases Conference 2022 сможет стать каждый: конференция ждет всех — от студентов и начинающих специалистов до профессионалов рынка со всей страны. Программа, расписание трансляций и подписка на эфиры уже доступны на официальном сайте Best Cases Conference. Эфиры также будут размещены на сайте ВСС, сайте и YouTube-канале индустриального контент-портала Adpass.