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27.07.2020 в 12:20

Победители Best Brands 2020 поделились секретами успеха

Среди брендов-финалистов премии – «Яндекс», Bonduelle, «Простоквашино»

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Что делает бренд не просто сильным, но способным устойчиво развиваться даже в периоды неопределенности? Мы задали этот вопрос представителям компаний, чьи бренды получили признание потребителей. Победители премии Best Brands 2020, которая определила лучшие, по мнению россиян, бренды в России, рассказали, что стало основой их успеха.

Комментарии представителей брендов-победителей позволили нам выделить базовые принципы, работающие на силу и устойчивость бренда:

  • качество продуктов и сервисов;
  • стремление оставаться интересными, быть первооткрывателями;
  • опора на большие социальные миссии — будь то благополучие планеты, качество жизни потребителей, развитие бизнес-сообщества или технологий и экосистем, которые сделают жизнь людей проще и удобнее.

Bonduelle — победитель в номинации «Лучший продуктовый бренд».

Екатерина Елисеева, генеральный директор Bonduelle Eurasia Markets:

Для нас эта победа — отличный подарок на 25-летие компании. Такая высокая награда доказывает, что все эти годы мы трудились не зря, осуществляя нашу миссию — повышая уровень жизни российских потребителей и предлагая им высококачественные овощи. Bonduelle добился такого успеха не только благодаря неизменно качественным и вкусным продуктам, но и нашей нацеленности на благополучие планеты и человека.

Наша цель — стать мировым эталоном высокого уровня жизни благодаря растительным продуктам питания. Мы растём и развиваемся, заводим интересные новинки, остаемся актуальными, интересными и вкусными. Спасибо нашей команде и потребителям за то, что эта победа стала возможной!

Бренд HONOR — победитель в номинации «Лучший растущий продуктовый бренд».

Тони Ран, президент HONOR в России, Турции и странах СНГ:

Мы продолжаем усиливать свои позиции на российском рынке смартфонов со своей экосистемой: к концу второго квартала 2020 года доля смартфонов HONOR на платформе AppGallery составила 8%. Мы не планируем останавливаться на достигнутом, будем развивать AppGallery и расширять экосистему «умных» устройств, в центре которой — смартфон. Эти устройства полностью взаимосвязаны, что позволит пользователям максимально использовать возможности наших технологических решений.

Следующая задача после завоевания доли на рынке — построение сильного образа, где нам предстоит пройти большой и важный этап в укреплении бренда. Приятно, что нас видят, слышат и главное — выбирают. Эта награда еще раз доказала, что мы движемся в правильном направлении.

Бренд Samsung — победитель в номинации «Лучший продуктовый бренд среди миллениалов».

Виктория Ярзуткина, директор по маркетингу Samsung Electronics:

Best Brands — премия, которая отмечает лучших. Samsung стремится всегда идти в ногу со временем и создавать продукты и сервисы, соответствующие меняющемуся образу жизни молодого поколения. Победа в категории «Лучший продуктовый бренд среди миллениалов» демонстрирует, что нам это удается.

Бренд «Простоквашино» — победитель в номинации «Лучший российский продуктовый бренд».

Татьяна Семина, директор по маркетингу Danone в России:

Мы очень признательны потребителям за высокую оценку нашего бренда. «Простоквашино» — это бренд молочных продуктов с большой историей: он появился на российском рынке еще 2002 году и на протяжении всех этих 18 лет постоянно развивался, приобретая новых потребителей.

Менялись упаковка и коммуникация, появлялись новые продукты, но неизменным оставался подход к качеству наших продуктов — это то, в чем не может быть компромиссов. Мы придерживаемся мировых стандартов качества и безопасности продуктов при производстве, используем только натуральное сырье локальных поставщиков, которые заботятся о правильном содержании животных и высоком качестве молока, осуществляем транспортировку и хранение продуктов в правильных условиях, заботимся о сохранении вкуса и пользы молочных продуктов, производящихся на заводах по всей России.

Второй важный компонент — выстраивание и сохранение эмоциональной связи с нашими потребителями. Ведь герои «Простоквашино», их ценности, отношение друг к другу и к жизни, смекалка, житейская мудрость уже давно стали частью российской жизни и зачастую помогают нам с юмором и находчивостью смотреть на сложные ситуации.

Google — победитель в номинации «Лучший международный корпоративный бренд в России».

Юлия Соловьева, генеральный директор Google в России:

Google — это компания, которая в первую очередь работает для пользователей: user first — принцип, лежащий в основе всего, что мы делаем. В то же время премия Best Brands отличается тем, что победителей выбирает не жюри, а сами потребители. Именно это делает ее для Google особенно приятной и ценной. За последний год мы действительно много сделали, чтобы принести нашим пользователям новые продукты и сервисы, и одновременно способствовать развитию российского бизнес сообщества.

Мы особенно почувствовали свою ответственность во время пандемии и знаем, что обязаны помогать людям и компаниям в это кризисное время. Признание потребителей дает нам сигнал, что наши усилия приносят плоды, и вдохновляет на дальнейшую работу.

«Яндекс» — победитель в номинации «Лучший российский корпоративный бренд».

Дмитрий Качмар, коммерческий директор «Яндекса»:

Тот факт, что IT-компания «Яндекс» становится лучшим российским корпоративным брендом, показывает, что наши продукты и сервисы действительно востребованы миллионами пользователей по всей стране. Наша глобальная миссия — помогать людям решать задачи и достигать своих целей в жизни максимально простым и удобным способом, и, видимо, у нас это получается.

Best Brands — первая международная премия, базирующаяся на репрезентативных исследованиях рынка и потребителей. Организатор премии — Serviceplan Group, один из лидеров в сфере бренд-билдинга, креатива, медиа и digital-коммуникаций. Работы агентства многократно отмечены наградами за креатив и лучшие кампании. Партнер по исследованиям — компания GfK. Методика исследования доступна на сайте премии.

Партнерский материал
Best Brands Serviceplan Group
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