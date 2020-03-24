«Бесплатный интернет» от Минкомсвязи будет включать только полностью российские сайты

Минкомсвязи предложила поправки, согласно которым бесплатный доступ будет ограничиваться сайтами, сделанными российскими разработчиками и работающими на отечественном программном обеспечении, пишет РБК.

Эти критерии описаны в поправках к законам «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О связи». Все ресурсы должны будут предоставлять доступ исключительно к российскому контенту.

Согласно предложению ведомства все ресурсы, которые включаются в список социально значимых, должны будут соответствовать таким критериям:

используют домен, относящийся к группе составляющих национальную доменную зону;

функционируют с использованием компьютерных программ и баз данных, включенных в реестр российского программного обеспечения;

предоставляют возможность доступа исключительно к отечественным социально значимым информационным ресурсам и российскому контенту;

провайдер хостинга сайта является российским юрлицом, использует серверы, которые имеют заключение о подтверждении промышленной продукции на территории России, а также софт, включенный в реестр отечественного ПО;

владельцем сайта выступает российское юрлицо или гражданин России.



Указанным критериям не смогут соответствовать многие популярные сайты, например, российская соцсеть «ВКонтакте», мессенджер «ТамТам», сервисы от «Яндекса» и прочие. Под указанные Минкомсвязью требования подходят порталы Gosuslugi.ru и Mos.ru, а также интернет-ресурсы, работающие на Bitrix.

Представитель одного из операторов связи поприветствовал инициативу министерства, поскольку слишком большой список социально значимых ресурсов отрицательно скажется на доходах телекоммуникационных компаний.

Заместитель главы Минкомсвязи Людмила Бокова сообщила РБК, что ведомство еще собирает предложения от экспертов и чиновников. «Критерии отнесения сайтов к социально значимым в поправки в закон прописывать не планируем», — добавила замминистра.

В середине января президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил о создании проекта «Доступный интернет», в рамках которого россиянам будет обеспечен бесплатный доступ к сайтам с «социально значимой» информацией.