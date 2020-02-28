«Беру» упакует товары в домики для кошек

Есть вещи, мимо которых кошки никогда не пройдут — это картонные коробки. Накануне международного дня кошек 1 марта маркетплейс «Беру» выпустил первую лимитированную серию коробок, которые трансформируются в домики для животных, рассказали Sostav в пресс-службе компании.

Изначально в такой коробке будет собран заказ с товарами для кошек, а потом из неё можно будет сделать домик для питомца. Инструкции нанесены на картон, а для сборки понадобятся только ножницы или канцелярский нож.

Полина Упитис, руководитель по связям с общественностью группы компаний «Яндекс.Маркет»: Наши пользователи часто делятся фотографиями котов в коробках «Беру». И мы решили сделать к празднику уютный подарок для питомцев — домик «Беру». Коты наших сотрудников уже протестировали их и остались довольны. Надеемся, что сможем доставить радость от заказа не только клиентам, но и их пушистым друзьям.

В коробки упаковываются заказы подходящих габаритов, содержащие товары для кошек. Ранее ВЦИОМ подтвердил репутацию России как самой котолюбивой. Так, две трети россиян имеют домашних питомцев. 39% опрошенных ответили, что у них дома есть беспородная кошка, а еще 15% — что породистая.