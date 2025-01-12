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18+
12.01.2025 в 18:00

Бенедикт Камбербэтч отправился в Норвегию в рамках проекта Prada и National Geographic по сохранению океанов

Актер исследовал проблему пластикового загрязнения в Арктике

Бенедикт Камбербэтч стал участником проекта Prada и National Geographic. Актер снялся в одном из эпизодов серии документальных фильмов, направленных на привлечение внимания к проблемам сохранения океанов.

Актер отправился на Лофотенский архипелаг в Норвегии, где исследовал проблему пластикового загрязнения в Арктике.

Prada впервые представила проект Sea Beyond в 2019 году в партнерстве с Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО. Программа направлена на повышение осведомленности о сохранении морских экосистем.

Программа Sea Beyond тесно связана с инициативой Re-Nylon, ставшей знаковым символом Prada, заключающейся в переработке пластиковых отходов из океанов и свалок и создания из них предметов одежды. С июля 2023 года 1% выручки от продажи коллекции Prada Re-Nylon идет на поддержку программы Sea Beyond.

Prada National Geographic Бенедикт Камбербетч
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