Бенедикт Камбербэтч отправился в Норвегию в рамках проекта Prada и National Geographic по сохранению океанов

Бенедикт Камбербэтч стал участником проекта Prada и National Geographic. Актер снялся в одном из эпизодов серии документальных фильмов, направленных на привлечение внимания к проблемам сохранения океанов.

Актер отправился на Лофотенский архипелаг в Норвегии, где исследовал проблему пластикового загрязнения в Арктике.

Prada впервые представила проект Sea Beyond в 2019 году в партнерстве с Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО. Программа направлена на повышение осведомленности о сохранении морских экосистем.

Программа Sea Beyond тесно связана с инициативой Re-Nylon, ставшей знаковым символом Prada, заключающейся в переработке пластиковых отходов из океанов и свалок и создания из них предметов одежды. С июля 2023 года 1% выручки от продажи коллекции Prada Re-Nylon идет на поддержку программы Sea Beyond.