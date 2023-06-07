Белорусские бренды получат квоту на полках магазинов в России

Один из авторов законопроекта о «российской полке» — депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Татьяна Буцкая сообщила «Известиям», что текст документа обновили. Теперь, согласно внесённым уточнениям, к отечественным товарам предлагается относить и продукцию белорусских брендов, которую граждане этой страны произвели в России.

Депутат уточнила, что другие международные торговые марки, локализовавшие производство в стране, по-прежнему не подпадают под эту норму. По словам Буцкой, за такое уточнение выступили производители и Минпромторг, который курирует разработку законопроекта. Предполагается, что нормы о «российской полке» вступят в силу с 1 марта 2024 года. Они коснутся только непродовольственных товаров — бытовой химии, косметики, одежды.

В пояснительной записке к инициативе Буцкая отмечает, что «российская полка» сделает отечественные товары «более конкурентоспособными, а также подхлестнёт развитие локальной промышленности».

Как отмечает издание, локализованных белорусских производителей потребительских товаров в России немного. В их числе — изготовитель детских игрушек «Полесье». В целом отечественный малый и средний бизнес давно взаимодействует с крупными промышленными компаниями Белоруссии.

В начале мая в пресс-службе правительства РФ заявили, что законопроект о «российской полке» направлен в Минпромторг для подготовки проекта заключения кабмина. В марте Буцкая рассчитывала, что поправки в закон о торговле внесут в Госдуму весной 2023 года.