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18+
05.06.2023 в 09:45

Облачный провайдер beeline cloud провёл ребрендинг и сменил позиционирование

Реализовать проект компании помогало агентство CreativePeople

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud («билайн облако»; принадлежит ПАО «Вымпелком», бренд «билайн») завершил масштабный ребрендинг, в результате которого был выделен облачный суббренд. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Под бренд beeline cloud перешёл облачный провайдер DataFort, который с декабря 2021 года входит в облачный бизнес «билайна». Теперь у beeline cloud будет объединённая техническая команда единого облачного провайдера.

Как пояснили в компании, неотъемлемой частью ребрендинга beeline cloud стало новое позиционирование.

«Beeline cloud ставит целью формирование восприятия как безопасного и защищённого облачного провайдера, поскольку информационная безопасность — один из главных приоритетов развития облачной платформы», — подчеркнули в «билайне», отметив, что тема безопасности прослеживается и в новом визуальном стиле, которая связывает технологии через призму с искусством.

Кроме того, beeline cloud решил выстроить «особую эмоциональную связь с клиентами». Для этого была разработана креативная визуальная концепция — «сохраняем самое ценное».

Завершающим этапом ребрендинга стал запуск нового корпоративного сайта. Он представлен в лаконичном и одновременно технологичном стиле ASCII-графики. Отдельное внимание разработчики уделили созданию цифровых аватаров реальных экспертов компании — тех, кто стоит за созданием облачных продуктов.

Реализовать проект по ребрендингу компании помогало агентство CreativePeople, специализирующееся на создании креативных концепций, брендинге, графическом и интерактивном дизайне, а также поддержке и продвижении компаний в цифровой среде.

Юлия Гусарова, директор по маркетингу beeline cloud:

Перед нами стояла задача — повысить узнаваемость облачного провайдера beeline cloud со свойственными для крупного игрока атрибутами бренда. Мы решили выстроить эмоциональную связь с клиентами через смыслы и визуальную подачу, которые вызывают отклик, доверие и расположение аудитории.

Отдельного внимания заслуживает идея, которую мы заложили в основу новой концепции beeline cloud. Она призвана акцентировать внимание на особом отношении компании к вопросам надежности, сохранности и безопасности. Ведь именно современные облачные решения позволяют запускать уникальные проекты, оставляя цифровой след современности.

CreativePeople beeline cloud
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