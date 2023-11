Microsoft поможет незрячим с помощью ChatGPT

Microsoft старается улучшить ChatGPT для своих пользователей, и поэтому техногигант заключил партнерство с компанией Be My Eyes, которая помогает людям с нарушениями зрения.

Технологический гигант интегрирует инструмент Be My Eyes в свою службу Microsoft Disability Answer Desk, позволяющую людям с проблемами зрения решать технические проблемы. В Be My Eyes уже заявили, что их программа лучше операторов справляется с поставленной, и только 10% пользователей попросили перевести их на сотрудника колл-центра.

Be My AI работает на базе ChatGPT-4 и использует компьютерное зрения для описания сделанной пользователем фотографии. Сейчас проходит бета-тестирование инструмента для пользователей iOS.

Ранее сообщалось, что Open AI хочет получить от Microsoft дополнительное финансирование на создание универсального искусственного интеллекта (УИИ; компьютерная программа с интеллектом на уровне человеческого, обладающая способностью выполнять любые когнитивные задачи, которые обычно выполняются человеком).