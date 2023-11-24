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18+
24.11.2023 в 16:42

Шеф Константин Ивлев прокатился на гондоле и попробовал кетчуп Pikador

Селебрити стал лицом кампании-запуска новых линеек вкусов

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В этом году бренд кетчупов Pikador представил новые вкусы и яркий дизайн. Упаковку линейки соусов разработало брендинговое подразделение BBDO Group — BBDO Branding. Дизайн воплощает ощущение семейных традиций и современный свежий подход к дизайну упаковки со свойственной ему лаконичностью и акцентом на типографике. Акварельные иллюстрации отражают натуральность продукта, а также добавляют нотку крафтовости и ощущение того самого тепла и уюта.

А лицом кампании-запуска стал острый на язык шеф Константин Ивлев, который соответствует характеру бренда. В основу коммуникации, разработанной креаторами BBDO, легли абсурдные рифмованные сценки с простой мыслью: без «Пикадора» и еда не еда.

Сергей Кожевников, креативный директор BBDO:

Несмотря на всю простоту приема и легкость генерации новых вариантов «нескладушек», конвертировать идею в серию роликов оказалось не так-то просто. Всего мы создали больше ста фраз, но самой любимой осталась одна из первых: «Как похмелье без рассола, так еда без Пикадора». Каждый может предложить свой вариант нескладушки в комментариях к этому посту.

Бренд-команда PIKADOR:

Константин Ивлев — достаточно частый гость в рекламных блоках, поэтому сразу было решено подать его максимально необычно, поместив Константина в нестандартные для шефа условия — он оказывается то в гондоле, то в театре, но везде с ним пикантный кетчуп «Пикадор». Мы очень надеемся, что наша целевая аудитория улыбнется, увидев своего любимого шеф-повара в таких неожиданных амплуа, и обязательно попробует наш новый кетчуп!

За создание видеоматериалов отвечала продакшн-студия Mad Cow и режиссер Илья Лебедев.

Илья Лебедев, режиссер:

Меня сразу привлекли сценарии. «Коротыши» — своей иронией и абсурдом, а тестимониал — возможностью придумать интересные движения, склейки, ракурсы. Оператор предложил пролететь камерой на Laowa через носик упаковки кетчупа. Мы сделали увеличенный мок-ап пачки и провели тесты, чтобы совместить движение камеры и струи кетчупа.

Стоит отметить и супер-ответственную работу нашего худпоста и цеха реквизита/бутафоров над роликом «Гондола». Было немало шуток про умение шефа Ивлева плавать, водолазов и так далее. Но они так и остались шутками. Наша съемочная гондола достойно смотрелась бы в самой Венеции.

Состав творческой группы

PIKADOR (клиент)

Директор по маркетингу — Юлия Ефременкова
Менеджер по маркетингу категории Бакалея — Елена Кириллова
Младший бренд менеджер категории Кетчупы — Анастасия Шамина
Диджитал менеджер — Яна Баладьян

BBDO Branding (агентство)

BBDO
Креативный директор — Сергей Кожевников
Директор по стратегии — Святогор Бакулин
Руководитель творческой группы — Ильдар Агапов
Старший арт-директор — Сергей Егоров-Орлетинов
Копирайтер — Артем Саруханян
Исполнительный директор — Юлия Кошкина
Аккаунт-директор — Кира Туркова
Аккаунт-менеджер — Мария Китаева
Директор отдела ТВ-производства — Артемий Семёнов-Прозоровский

Mad Cow

Продюсер — Инна Альперович
Режиссер — Илья Лебедев

BBDO Group BBDO Branding Pikador
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