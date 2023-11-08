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18+
08.11.2023 в 14:17

Bayer планирует разделить бизнес

Концерн рассматривает разные варианты

Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer планирует разделить свой бизнес из-за недовольства финансовыми показателями в текущем году. Об этом на презентации результатов за третий квартал 2023 года заявил генеральный директор концерна Билл Андерсон, его слова приводятся в сообщении компании.

«Мы недовольны результатами этого года. Выручка составляет почти €50 млрд, но нулевой приток свободных денежных средств — просто неприемлемо <…> Мы изменим Bayer так, чтобы сосредоточить все усилия только на том, что является главным для нас, и избавимся от всего остального», — сказал Андерсон.

По его словам, сейчас эксперты компании рассматривают различные варианты реструктуризации Bayer. Среди них — выделение в отдельную структуру либо производства товаров для здоровья, либо семян и средств защиты растений.

Отмечается, что концерн может сохранить структуру с тремя подразделениями, избавившись от непрофильных активов. При этом вариант с дроблением Bayer на три независимых компании руководство отвергло.

Более подробную информацию относительно будущего компании представят в марте 2024 года в рамках годового финансового отчёта.

По итогам третьего квартала 2023 года Bayer получил чистый убыток в €4,57 млрд против прибыли €546 млн в прошлом году, говорится в отчёте компании. Выручка компании сократилась на 8,3% год к году, до €10,34 млрд евро с €11,28 млрд годом ранее.

В частности, продажи в сегменте Crop Science, включающем производство семян и средств защиты растений, упали на 7% и составили €4,37 млрд. Выручка фармацевтического бизнеса снизилась на 8,4%, до €4,54 млрд, подразделения безрецептурных препаратов — на 8,9%, до €1,41 млрд.

Bayer концерн химия химико-фармацевтический концерн
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