Баста анонсировал премьеру сериала «Регби» на СТС

20 июня в в 22:00 на телекаканале СТС начнётся сериал «Регби» с Олегом Гаасом, Маргаритой Аброськиной и Сергеем Селиным в главных ролях. Первым дату премьеры объявил музыкант Баста на матче 18-го тура чемпионата России по регби между московским ЦСКА и красноярским «Енисей-СТМ». Выступая перед командами и зрителями, он пригласил всех понаблюдать за непридуманной жизнью в кадре в формате замечательного сериала и следить за игрой не только на стадионе, но и дома в комфортных условиях. Об этом Sostav рассказали представители телеканала.

Баста увлекается регби и входит в попечительский совет клуба ЦСКА. Ранее музыкант записал саундтрек к российскому сериалу.

Василий Вакуленко (Баста): Это очень зрелищный вид спорта. Иногда зрелищнее, чем отечественный футбол: по динамике, профессионализму и интеллекту игры. Сложная игра, которая завораживает.

По словам представителей СТС, рэпер создал гимн не только для поклонников клуба, но и для всех регбийных болельщиков.

О сериале

По сюжету чемпионка России по спортивной гимнастике Настя (Маргарита Аброськина) бросает любимый спорт из-за конфликта с тренером. Не представляя жизни без побед, своенравная девушка идёт в женское регби. В мужской команде того же клуба играет угрюмый Макс (Олег Гаас), который по вечерам вынужден драться ещё и на ринге. Честный, бескомпромиссный и жестокий мир регби помогает героям найти дорогу к себе.

«Когда понял, что буду сниматься в "Регби", стал смотреть игры и, честно говоря, сначала ничего не понимал. Правила действительно очень сложные. Спортсмены играют жёстко, слабым здесь делать нечего. А роль спортивного доктора мне очень понравилась. Я консультировался со своими знакомыми, наблюдал, узнавал особенности работы врача команды», — вспоминал Сергей Селин.

Перед съёмками актёры несколько месяцев тренировались на базе Академии регби-клуба ЦСКА. «У нас была почти голливудская подготовка, — делилась Маргарита Аброськина. — Я ходила в тренировочный центр ЦСКА к главному тренеру по спортивной гимнастике. А потом нас с другими актрисами отправили на сборы. Мы жили с женской командой ЦСКА по регби: с таким же распорядком дня, двумя тренировками в день и кроссом, чтобы основательно погрузиться в мир регби и научиться играть».

Олимпийскую стойкость продемонстрировал и партнёр Маргариты — Олег Гаас: «Я ходил в бассейн и зал, качался, чтобы стать похожим на регбиста, потому что в кадре нужна правда. У нас были две или три регбийные тренировки в неделю. Занимались на улице до десяти вечера, и неважно, ливень или жара. Но мне понравилась игра, потому что это настоящий мужской спорт для викингов».

За время съёмок актёр вместе с коллегами стал поклонником регби. По словам президента регби-клуба ЦСКА Алексея Митрюшина, популярность регби в стране растёт, в том числе благодаря спортивной драме: «Миллионы людей посмотрели сериал на more.tv и смогли прочувствовать, какой это фантастический вид спорта. И я уверен, что именно это дало толчок стремительному развитию регби в России».

Спортивная драма «Регби» онлайн-сервиса more.tv получила рейтинг 8.0 на «Кинопоиске» и положительные отзывы критиков. Сериал снимали больше года на территории московских стадионов «Фили» и «Слава» при поддержке Федерации регби России и клуба ЦСКА, чьи консультанты и тренеры дежурили на площадке. Кроме того, в съёмках принимали участие игроки женских и мужских клубов: «Армейцы», «Московские драконы», «Спартак», «Фили», «Локомотив», «Слава», «МГУ», «МИФИ», «Торпедо» и представители других клубов. В кадр попало больше 130 московских локаций: стадионы «Фили», «Слава» и «Вымпел», спортивный центр «Ватутинки», СШОР № 111, спортивный комплекс «Гимнастический», дворец спортивных единоборств ЦСКА, парк-отель «Покровское» и другие объекты.