Банкиры просят обязать мессенджеры разрывать звонки от мошенников

Мессенджеры могут обязать разрывать звонки и переписки при подозрении на мошенничество. Такие меры предложили в Национальном совете финансового рынка (включает ВТБ, «Совкомбанк», «Россельхозбанк», «Альфа-Банк» и другие) для борьбы с кибермошенничеством, сообщает РБК.

Так, банки должны использовать антифрод-системы на основе нейросетей, которые будут постоянно анализировать общение. В случае подозрений на мошенническую активность, системы должны разрывать звонок или переписку. Требования к системам и то, какие конкретно действия считать интернет-мошенничеством, будет определять правительство.

Также организация предложила обязать мессенджеры по умолчанию отключать звонки, которые поступают от тех, кого нет в его контактной книге пользователю, за исключением случаев, если пользователь предварительно разрешил принимать такие звонки. В числе других предложений НСФР — автоматическая блокировка аккаунта пользователя, если мобильный оператор заблокировал привязанный к нему номер телефона из-за подтвержденного мошенничества.

После блокировки номера Роскомнадзор должен в течение 24 часов отправить организаторам распространения информации запрос на блокировку аккаунта, а мессенджер должен будет выполнить требование в течение суток. Блокировка должна длиться минимум 60 дней.

Ранее сообщалось, что 91% россиян столкнулись с попытками телефонного мошенничества за последний год. Из них подавляющее число респондентов (92%) научились распознавать злоумышленников, однако почти половина (43%) не спешит сразу прощаться с преступниками и вступает с ними в диалог.