Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК
Лемана ПРО

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.06.2025 в 07:20

Банкиры просят обязать мессенджеры разрывать звонки от мошенников

ИИ должен определить преступника и автоматически прервать беседу или переписку

Мессенджеры могут обязать разрывать звонки и переписки при подозрении на мошенничество. Такие меры предложили в Национальном совете финансового рынка (включает ВТБ, «Совкомбанк», «Россельхозбанк», «Альфа-Банк» и другие) для борьбы с кибермошенничеством, сообщает РБК.

Так, банки должны использовать антифрод-системы на основе нейросетей, которые будут постоянно анализировать общение. В случае подозрений на мошенническую активность, системы должны разрывать звонок или переписку. Требования к системам и то, какие конкретно действия считать интернет-мошенничеством, будет определять правительство.

Также организация предложила обязать мессенджеры по умолчанию отключать звонки, которые поступают от тех, кого нет в его контактной книге пользователю, за исключением случаев, если пользователь предварительно разрешил принимать такие звонки. В числе других предложений НСФР — автоматическая блокировка аккаунта пользователя, если мобильный оператор заблокировал привязанный к нему номер телефона из-за подтвержденного мошенничества.

После блокировки номера Роскомнадзор должен в течение 24 часов отправить организаторам распространения информации запрос на блокировку аккаунта, а мессенджер должен будет выполнить требование в течение суток. Блокировка должна длиться минимум 60 дней.

Ранее сообщалось, что 91% россиян столкнулись с попытками телефонного мошенничества за последний год. Из них подавляющее число респондентов (92%) научились распознавать злоумышленников, однако почти половина (43%) не спешит сразу прощаться с преступниками и вступает с ними в диалог.

мессенджер
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.