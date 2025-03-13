Банки предложили замораживать средства на счете получателя при подозрении на мошенничество

Банки предложили Центробанку России разрешить им замораживать денежные средства на счетах получателей переводов при подозрении на мошенничество. Сейчас блокировка возможна только на стороне отправителя. Такая мера, по мнению кредитных организаций, позволит быстрее возвращать украденные деньги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР), которое направлено в Банк России.

Согласно инициативе НСФР, если сумма перевода составит от 10 до 50 тыс. руб., то блокировать средства предлагается на 24 часа, а для переводов свыше 50 тыс. руб. — до 48 часов. При этом, если подтвердится, что перевод был сделан без добровольного согласия клиента, то деньги должны быть возвращены отправителю.

Если банк получит от отправителя заявление о том, что перевод был выполнен без его согласия, то кредитная организация получателя сможет автоматически заблокировать всю сумму на счете на 48 часов. Также в случае такого заявления предлагается установить 30-дневный запрет на закрытие счета и перевод оставшихся средств, говорится в письме.

Центробанк подтвердил изданию получение письма и сообщил, что инициатива будет рассмотрена в установленном порядке. Эксперты, опрошенные РБК считают, что такая мера поможет эффективно бороться с кибермошенниками, однако есть риски для добросовестных получателей, которые могут случайно попасть под блокировку.