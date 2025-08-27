Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Подкаст «Маркетинг и реальность»
ПИК

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.08.2025 в 11:20

Банки и «Яндекс» объединят усилия для снижения жалоб на рекламу финансовых услуг

Совместная работа будет в том числе направлена на разработку стандартов качества рекламных услуг

Представители кредитных организаций и компании «Яндекс» договорились о совместной работе по сокращению числа жалоб на рекламу финансовых услуг в интернете, пишет ТАСС. Решение было принято на круглом столе «Реклама финансовых услуг и защита интересов потребителей: баланс соразмерности регулирования», прошедшем в Общественной палате РФ.

Ключевой стала договоренность о совместном снижении жалоб путем проработки индивидуальных рекламных сообщений и разработки стандартов качества рекламных услуг, модератор круглого стола, сказал агентству член комиссии ОП РФ Евгений Машаров.

Он отметил, что представители банков и «Яндекса» подтвердили готовность сотрудничать в этом направлении.

Машаров подчеркнул важность защиты потребителей без нарушения действующей системы регулирования, учитывая, что в мессенджерах, ограниченных к использованию в России, размещается реклама без должной маркировки.

Кроме того, остается актуальным вопрос рекламы советов в области инвестиций, включая инвестиции в цифровые валюты, где правоприменительная практика пока находится в стадии формирования.

В 2024 году наибольшее количество нарушений рекламного законодательства (40% от всех) Федеральная антимонопольная служба зафиксировала в сфере рекламы, распространяемой по сетям электросвязи. Существенная доля нарушений приходится на рекламу финансовых услуг (14,23%).

Яндекс
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.