Банк «Тинькофф» отказался менять название

Банк «Тинькофф» отказался от планов менять название, несмотря на то, что ранее группа заявляла о проведении до конца года ребрендинга и отказе от прежнего названия. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в компании.

Риторика банка «Тинькофф» по поводу смены названия в последние месяцы смягчилась. В апреле, спустя несколько дней после резких высказываний Олега Тинькова против российской спецоперации на Украине, группа заявляла о проведении до конца года ребрендинга и отказе от прежнего названия. Однако источник издания отмечает, что на данный момент банку это не нужно. «С юридической точки зрения таких обязательств и близко нет», — отметил он.

Бренд «Тинькофф» — сильный сам по себе и давно утратил зависимость от фамилии основателя, подтверждает управляющий партнер Depot Алексей Андреев. «Название менять нельзя ни в коем случае — иначе всю прежнюю репутацию банка и народную любовь придется зачеркнуть», — резюмирует эксперт. Кроме того, ребрендинг — это финансовые потери миллиардов рублей, вложенных в создание определенного уровня знания и лояльности, полагает управляющий партнер PRT Edelman Affiliate Глеб Сахрай.

Ранее сообщалось, что основатель банка Олег Тиньков начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф». На это представитель «Тинькофф» ответил, что все права на бренд в необходимых категориях принадлежат банку. Юристы, опрошенные «Ведомостями», соглашаются, что просто так отсудить фирменное наименование банка, как и заставить его сменить название только лишь из-за сходства с фамилией Тиньков не может.

Тиньков покинул пост главы совета директоров «Тинькофф банка» и передал свои акции в семейный траст весной 2020 года. В 2021 году он сообщил, что больше не планирует заниматься бизнесом. В апреле «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке пакета 35% принадлежащих семье Тинькова акций TCS Group, контролирующей «Тинькофф Банк».