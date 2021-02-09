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18+
09.02.2021 в 12:00

Банку «Русский стандарт» грозит до 500 тыс. рублей штрафа за рекламные звонки

УФАС нашло в действиях банка нарушение закона «О рекламе»

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Пермское Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало банк «Русский Стандарт» виновным в нарушении закона «О рекламе», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Местный житель пожаловался в УФАС на навязчивую рекламу банка, который предлагал ему свои услуги по телефону, при этом согласие на получение рекламных сообщений абонент не давал.

В ходе рассмотрения дела «Русский Стандарт» сообщил, что проводил «информационную рассылку клиентам, выразившим соответствующее согласие». По словам представителя банка, номера телефонов набирались вручную, и сотрудник случайно ошибся в одной цифре, что и привело к нежелательному звонку.

«Закон о рекламе запрещает распространять рекламу, в том числе посредством телефонной связи, при отсутствии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы», — пояснил представитель УФАС. В действиях банка нашли нарушение закона «О рекламе» и возбудили административное дело. «Русскому Стандарту» грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Ранее за УФАС по г.Москве оштрафовало «Билайн» на 1 млн руб. за рассылку рекламных СМС-сообщений без согласия абонентов. Такая сумма объясняется систематичностью нарушения закона, уточнили в ведомстве.

Закон о рекламе Банковские услуги
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