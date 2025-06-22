Baltic Weekend на ПМЭФ: как меняются коммуникации в бизнесе и государстве

Впервые на Петербургском международном экономическом форуме состоялась сессия крупнейшего коммуникационного форума России и Восточной Европы Baltic Weekend, который в этом году отмечает свое 25-летие.

Мероприятие объединило ведущих экспертов отрасли, представителей крупного бизнеса и государственных структур для обсуждения новых стандартов открытости, цифровых инструментов и роли медиа в формировании доверия между бизнесом, властью и обществом.

Среди спикеров — начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль, директор департамента коммуникаций ГК «Росатом» Андрей Тимонов, PR-директор RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) Анна Брычева, руководитель отдела стратегических коммуникаций Т-Банк Александр Леонов и другие.

В ходе сессии участники отметили, что современные цифровые платформы и инструменты обратной связи становятся ключевыми для оперативного реагирования на запросы общества и выстраивания доверительного диалога между государством, бизнесом и гражданами. Внедрение таких технологий способствует не только прозрачности, но и формированию долгосрочного доверия, что критически важно для устойчивого развития.

Эксперты также подчеркнули значение культурных коммуникаций для международного диалога. Александр Дыбаль представил кейс «Дни Эрмитажа в Сербии», реализованный при поддержке «Газпром нефти». В рамках проекта сербская аудитория познакомилась с российским культурным наследием через выставки, лекции и научно-просветительские мероприятия.

Александр Дыбаль, начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть»: Пятнадцать лет назад «Газпром нефть» пришла в Сербию и стала крупнейшим инвестором в этой стране. За эти 15 лет мы многое сделали. Мы приняли участие в создании грандиозной мозаики национального символа Сербии — храма Святого Саввы. Уже 12 лет вместе с моим другом и соратником Эмиром Кустурицей мы проводим музыкальный фестиваль Kustendorf CLASSIC в Сербии, который он сам придумал и в котором участвует музыкальная молодежь России, Сербии и Белоруссии. Три года назад, в 2022 году, мы задумались, что делать дальше. Мы пришли к выводу, что следующим шагом должен стать крупный культурный проект, который связывает Россию и Сербию. Я встретился с Михаилом Борисовичем Пиотровским, директором Эрмитажа, и мы решили проводить в Сербии Дни Эрмитажа.

В последние годы российское общество переживает значительные перемены, отражающиеся не только на экономике и политике, но и на коммуникациях между брендами и их аудиторией. Анна Брычева, PR-директор RWB (объединенной компании Wildberries & Russ), отмечает, что в условиях постоянного информационного потока у людей формируется новый запрос к брендам — на искренность, эмпатию и поддержку отечественных ценностей.

Анна Брычева, PR-директор RWB (объединенной компании Wildberries & Russ): На фоне мировых новостей и событий после 2022 года, когда аудитория постоянно находится в этом потоке, у нее, как противовес и реакция на происходящее, рождается очень высокий запрос на эмпатичную, человечную коммуникацию, на ценности, которые хочется, что называется, поднять с земли, отряхнуть и в них поверить. Наверное, это общемировой маркер эпохи метамодерна, но в России, мне кажется, это ощущается особенно остро. Еще один важный тренд — это запрос на отечественное, свое, патриотическое. Сейчас любить российское стало социально одобряемым.

Особое внимание на сессии уделили роли медиа. Современные СМИ не ограничиваются информированием, а активно формируют общественную повестку и влияют на репутацию компаний и государственных институтов, задавая новые стандарты открытости и ответственности. В рамках сессии были представлены наиболее заметные кейсы года — от инновационных цифровых кампаний до проектов по укреплению доверия и успешной работы с репутацией брендов.

Андрей Баранников, модератор сессии, генеральный директор SPN Communications и председатель организационного комитета Baltic Weekend: Сессия Baltic Weekend на ПМЭФ — это важный шаг для всей индустрии коммуникаций. Мы впервые вышли на одну из самых влиятельных экономических площадок страны и мира, чтобы вместе с представителями государства, бизнеса и медиа обсудить, как трансформируются коммуникации под влиянием новых технологий и вызовов. Для нас крайне важно не только делиться лучшими кейсами и практиками, но и формировать единое профессиональное сообщество. Именно такие встречи позволяют вырабатывать решения, которые становятся драйверами доверия, устойчивого развития и конкурентоспособности российских компаний на международной арене.

Baltic Weekend — крупнейший в России и Европе международный форум по коммуникациям, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге и Москве. Форум был основан в 2000 году. Организатор мероприятия — коммуникационное агентство SPN Communications. За 25 лет Baltic Weekend стал ведущей площадкой для профессионального диалога между представителями бизнеса, государственных структур, медиа и экспертов отрасли, а также местом для презентации лучших кейсов и отраслевых исследований.