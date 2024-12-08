Balenciaga и Lamborghini выпустили совместную коллекцию

Balenciaga и Lamborghini объединились для создания лимитированной коллекции. Дроп вызвал ажиотаж среди поклонников моды и автокультуры.

Коллекция представляет собой смесь минимализма и динамики, которые стали визитной карточкой Balenciaga, и духа скорости и силы Lamborghini, в нее вошли вполне повседневные вещи — оверсайз пуховики, бомберы, широкие штаны, длинные свитеры, спортивные костюмы.

Но при этом на каждой вещи красуются логотип итальянской конюшни и яркие акценты, отсылающие к дизайну суперкаров.

Первая вещь из коллекции, которая уже доступна для предзаказа, — белый лонгслив с изображением нового суперкара Lamborghini Temerario.

В свою очередь в рамках сотрудничества Balenciaga создаст эксклюзивные интерьеры для нескольких моделей Lamborghini. Суперкары оснастят сиденьями, обтянутыми эксклюзивной кожей с тиснением логотипа бренда, и стильными акцентами на приборной панели.