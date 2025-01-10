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18+
10.01.2025 в 12:00

Арбитражный суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries

Предприниматель требовал признать недействительной сделку о передаче активов маркетплейса компании РВБ

Арбитражный суд Московской области не нашел подтверждений исковых требований Владислава Бакальчука, который просил признать недействительной сделку о передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ. Об этом пишет РИА Новости.

Бакальчук заявлял, что сделка направлена на причинение вреда ему самому и ООО «Вайлдберриз». Предприниматель должен был доказать эти факты, но доказательств так и не представил.

Арбитражный суд установил, что Татьяне Ким (экс-супруге Бакальчука) принадлежат 99% в ООО «Вайлдберриз», а самому предпринимателю — 1%. Суд не нашел оснований для признания сделки недействительной.

О планах ГК Russ и Wildberries объединиться для создания цифровой торговой платформы было объявлено в июне 2024 года. География проекта охватит территорию России, Индии, Китая, стран СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока. В ноябре РВБ получила права на товарные знаки Wildberries, а декабре представила корпоративный бренд и логотип.

Суд иск Wildberries Владислав Бакальчук
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