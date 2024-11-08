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08.11.2024 в 18:50

Baidu разработала очки со встроенным ИИ

Продажи устройств могут стартовать в начале 2025 года

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Китайский интернет-холдинг Baidu разработал «умные» очки со встроенным искусственным интеллектом. Компания намерена продемонстрировать продукт на ежегодном мероприятии Baidu World в Шанхае на следующей неделе. Об этом пишет Bloomberg.

Очки выпустило Xiaodu, которое является подразделением Baidu и производит голосовые колонки и беспроводные наушники, подключающиеся к экосистеме контента Baidu.

В «умные» очки встроены камеры для съёмки фотографий и видео. Гаджет поддерживает голосовое взаимодействие с владельцем и будет подключаться к набору продуктов, таких как Baidu Maps и онлайн-энциклопедия Baike. Продажи гаджетов могут стартовать в начале 2025 года.

Устройство от Baidu — конкурент очков Ray-Ban Meta, разработанных Meta (признана экстремистской и террористической организацией в России) в сотрудничестве с французским производителем очков EssilorLuxottica. Цена гаджета Baidu может быть на $299 ниже, чем Ray-Ban Meta.

Baidu Умные очки
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