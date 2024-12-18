В России запретят продавать на маркетплейсах БАДы без госрегистрации

Аппарат правительства направил на согласование в ведомства обновленную версию законопроекта «О платформенной экономике». В документе идет речь о регулировании маркетплейсов. Проект был разработан Минэком. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, сообщают «Известия».

Документом среди прочего предлагается ввести запрет на продажу некоторой продукции через агрегаторы. Это относится, в частности, к нелегальным товарам, а также биологически активным добавкам (БАДам), которые не прошли государственную регистрацию и не подтвердили свою безопасность и качество.

Как подчеркнули «Известиям» в Роскачестве, государственная регистрация БАДов обязательна на всей территории стран-членов Евразийского экономического союза согласно техрегламенту «О безопасности пищевой продукции».

Однако сейчас отсутствуют какие-либо ограничения или санкции в отношении онлайн-продаж такой продукции без прохождения обязательной регистрации.

В Министерстве экономического развития подчеркнули, что употребление незарегистрированных БАДов может представлять серьезную угрозу здоровью, поскольку добавки могут содержать запрещенные вещества. В связи с этим проект закона «О платформенной экономике» предусматривает обязательство маркетплейсов блокировать предложения о продаже таких пищевых добавок.

«За неисполнение этого требования платформы будут нести ответственность в случае причинения вреда потребителю, а также административную ответственность при выявлении нарушения указанной нормы», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что продажи БАДов на Wildberries выросли на 37%.