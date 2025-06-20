Россияне все чаще готовят дома азиатские блюда

Согласно данным исследования сети гипермаркетов «О'Кей», азиатская кухня все чаще становится частью домашнего меню россиян. За первые три месяца 2025 года продажи соусов и ингредиентов для самостоятельного приготовления восточных блюд выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Кроме того, потребители начали переходить от лапши быстрого приготовления к той, которую нужно варить или обжаривать. За год продажи такой продукции от российских производителей увеличились на 40%. Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

Среди круп все большее внимание потребителей привлекает индийский сорт риса басмати — он вошел в число самых востребованных и по объемам продаж конкурирует с продукцией ведущих российских брендов. На него пришлось около 50% от доли лидеров категории.

В сегменте азиатских закусок и десертов наибольшую популярность набирают продукты с выразительными вкусами и текстурами: морская капуста с васаби, кунжутом или зеленым чаем, кокосовое молоко, желейные палочки, питьевое желе и фруктовый мармелад показали высокую частоту повторных покупок. В сегменте восточных снеков лидером по продажам стали китайские чипсы.

Эксперты сети «О'Кей» отмечают, что россияне чаще отдают предпочтение продуктам отечественных производителей, которые запускают собственные линейки в восточном стиле. При этом покупатели оформляют заказы сразу с несколькими позициями для самостоятельного приготовления блюда.

В отчете говорится, что тренд на азиатскую кухню набирает обороты не только в столице, но и в регионах. В пятерку городов по темпам роста продаж продуктов для восточных блюд вошли Сургут (+36%), Липецк (+28%), Астрахань (+18%), Уфа (+17%) и Санкт-Петербург (+12%).