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20.06.2025 в 13:10

Россияне все чаще готовят дома азиатские блюда

Спрос на ингредиенты для домашнего приготовления восточных блюд растет по всей стране

Согласно данным исследования сети гипермаркетов «О'Кей», азиатская кухня все чаще становится частью домашнего меню россиян. За первые три месяца 2025 года продажи соусов и ингредиентов для самостоятельного приготовления восточных блюд выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Кроме того, потребители начали переходить от лапши быстрого приготовления к той, которую нужно варить или обжаривать. За год продажи такой продукции от российских производителей увеличились на 40%. Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

Среди круп все большее внимание потребителей привлекает индийский сорт риса басмати — он вошел в число самых востребованных и по объемам продаж конкурирует с продукцией ведущих российских брендов. На него пришлось около 50% от доли лидеров категории.

В сегменте азиатских закусок и десертов наибольшую популярность набирают продукты с выразительными вкусами и текстурами: морская капуста с васаби, кунжутом или зеленым чаем, кокосовое молоко, желейные палочки, питьевое желе и фруктовый мармелад показали высокую частоту повторных покупок. В сегменте восточных снеков лидером по продажам стали китайские чипсы.

Эксперты сети «О'Кей» отмечают, что россияне чаще отдают предпочтение продуктам отечественных производителей, которые запускают собственные линейки в восточном стиле. При этом покупатели оформляют заказы сразу с несколькими позициями для самостоятельного приготовления блюда.

В отчете говорится, что тренд на азиатскую кухню набирает обороты не только в столице, но и в регионах. В пятерку городов по темпам роста продаж продуктов для восточных блюд вошли Сургут (+36%), Липецк (+28%), Астрахань (+18%), Уфа (+17%) и Санкт-Петербург (+12%).

Азия Азиатское меню
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