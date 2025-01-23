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23.01.2025 в 07:20

«Азбука вкуса» закрыла сеть кафе вне магазинов

Проект признан нерентабельным

«Азбука вкуса» закрыла кафе в Москве — «АВ Гранд-кафе» (ранее «АВ бистро») на Арбате. Это была последняя точка, расположенная вне магазинов сети, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ретейлера.

Проект бистро на площадях, доставшихся от закрывшегося «Седьмого континента», «Азбука вкуса» запустила в 2018 году. Всего было открыто три кафе «АВ бистро». В 2019 году «Азбука вкуса» также открыла собственный флагманский ресторан The Finch в башне «Федерация» в «Москва-сити», но проект также не пошел и был свернут.

Теперь «Азбука вкуса» сосредоточится на формате кофеен внутри магазинов — у компании 163 кофейни, но все они находятся внутри магазинов и не имеют собственного входа. Там продают выпечку, кондитерские изделия и напитки, а также могут разогреть и подать готовые блюда из супермаркета.

Такой формат, по словам представителя ретейлера, повышает лояльность клиентов к продукции собственного производства и собственных марок, а также работает на увеличение посещаемости. Кроме того, кафе-пекарни — это один из самых успешных проектов компании по объему выручки.

По оценке Infoline, оборот общественного питания в России по итогам 2024 года увеличится на 13−14% в сопоставимых ценах до 5 трлн руб. В январе-июне прошлого года россияне нарастили расходы на питание вне дома.

Азбука Вкуса
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