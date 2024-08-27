Траты россиян в общепите выросли в первом полугодии

В январе-июне россияне нарастили расходы на питание вне дома. Лидером по обороту общепита остается Москва, однако быстрее всего среди городов-миллионников этот сегмент растет в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Новосибирске. Такие данные приводят аналитики «Т-бизнеса» (объединяет финансовые и технологические продукты для предпринимателей «Т-банка»), их публикует ТАСС.

Согласно результатам исследования, в целом количество транзакций в заведениях общепита за полгода увеличилось на 2% год к году, обороты предпринимателей — на 12%. Наиболее активно сфера общественного питания развивается в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Новосибирске. Города занимают лидирующие позиции среди миллионников по приросту оборотов, среднего чека и числа транзакций в точках общепита за год.

Как проводилось исследование «Т-бизнес» в рамках аналитического проекта T-Data провел исследование предпринимательской активности в сфере общественного питания. Расчеты проводились по обезличенным данным о платежных транзакциях более 43 млн клиентов-физлиц и оборотах бизнес-клиентов «Т-банка», ведущих предпринимательскую деятельность в сфере общепита. Сравнивались показатели первого полугодия 2023-го и 2024 года.

Обороты предпринимателей сферы общепита в январе-июне выросли на 22% (в Ростове-на-Дону), 21% (в Краснодаре) и 19% (в Новосибирске), количество транзакций — на 10%, 9% и 11% соответственно.

Первое место с точки зрения оборотов в сфере общепита досталось Москве. На долю заведений столицы приходится порядка 25% от всего объема оборотов компаний сектора в России. Но по росту оборотов Москва лишь на пятом месте (рост — на 16%).

По доле оборотов вслед за Москвой идут Санкт-Петербург (11%), Екатеринбург (3%), а также Казань и Новосибирск (по 2%). Одновременно на Северную столицу приходится 11% от всех транзакций, совершаемых в заведениях общепита, на Екатеринбург и Казань — по 3%, на Новосибирск — 2%.

Авторы исследования отмечают, что питаться вне дома стало дороже. Так, в первом полугодии по всей России средний чек в заведениях общепита вырос на 9% год к году — с 462 руб. до 505 руб.

В России за январь-июнь 2024-го число новых точек питания увеличилось на 8% год к году. По данным «Т-бизнеса», в большей степени на рынке общепита распространены недорогие заведения со средним чеком от 100 до 300 руб. — 34% от общего числа точек питания в различных ценовых сегментах по среднему чеку.

Еще 30% заведений общепита в России работают в ценовой категории 300−700 руб. по среднему чеку. В первой половине года питаться в них стали чаще. Так, число транзакций выросло на 12%, а обороты предпринимателей — на 19%.

В заведениях со средним чеком от 3 тыс. руб. количество транзакций увеличилось на 31%, а обороты — на 36%. При этом такие заведения составляют всего 4% от общего числа точек питания. Доля недорогих заведений со средним чеком до 100 руб. занимает на рынке примерно 9%. В январе-июне число транзакций в таких местах выросло на 4%, а обороты точек питания — на 9%.

Также в исследовании говорится, что среди предпринимателей, у которых есть бизнес в сфере общепита, 74% имеют статус индивидуального предпринимателя. На ИП в России приходится наибольшее количество заведений общепита — два из трех 69%).

Ранее сообщалось, что в июне-июле средний чек на наиболее популярную еду в заведениях общепита вырос на 9−11% год к году. В число блюд, на которые повысились цены, попали суп, горячее с гарниром и салат.