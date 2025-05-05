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18+
05.05.2025 в 16:50

Аяз Шабутдинов подтвердил признание вины в мошенничестве

Обвиняемый сообщил суду, что осознаёт и принимает предъявленные обвинения

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5 мая в Пресненском районном суде Москвы предприниматель и блогер Аяз Шабутдинов официально признал свою вину по делу о мошенничестве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Прокурор завершила оглашение обвинительного заключения, на которое потребовалось два заседания. После этого Шабутдинов заявил, что полностью осознает суть обвинений и принимает их.

«Понятно, в чем обвиняют, признаю себя виновным в полном объеме», — сказал он в суде.

Ранее адвокат блогера Калой Ахильгов сообщил, что его подзащитный принял «непростое, но смелое решение» о признании вины. В своем Telegram-канале сам Шабутдинов выразил раскаяние и пообещал восстановить утраченное доверие.

Уголовное дело связано с франчайзинговыми проектами Like Coffee и Like Center. По версии следствия, под предлогом открытия бизнеса привлекались инвестиции, но обещанные условия не выполнялись. В результате пострадали более 70 человек, а сумма причиненного ущерба, по оценке правоохранителей, превышает 37 миллионов рублей.

Олег Кирин
Суд Мошенничество Аяз Шабутдинов
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