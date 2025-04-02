Блогер Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве

Блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов признал вину по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщил его адвокат Калой Ахильгов, подчеркнув, что подзащитный принял «непростое, но смелое решение». Слова защитника блогера приводит ТАСС. В своем Telegram-канале Шабутдинов заявил, что раскаивается и намерен восстановить доверие.

Калой Ахильгов отметил, что большинство потерпевших уже получили или получают компенсации. Адвокат выразил надежду, что суд учтет раскаяние блогера и его стремление исправить ситуацию. По его словам, несмотря на собранные доказательства невиновности, Шабутдинов решил признать вину и сосредоточиться на возмещении ущерба.

3 апреля Пресненский суд Москвы начнет рассмотрение дела по существу. Блогер обвиняется в 113 эпизодах мошенничества на сумму более 57 млн руб. Уголовное дело расследовали сотрудники МВД, установив, что Шабутдинов продавал курсы, якобы гарантирующие успешный старт в бизнесе.

Сейчас предприниматель находится под стражей. Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. На момент задержания у Шабутдинова было 1,9 млн подписчиков в социальных сетях, а его проекты позиционировались как площадки для бизнес-образования.