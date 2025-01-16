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16.01.2025 в 06:50

«АвтоВАЗ» создаст бренд коммерческих автомобилей

Продажи таких автомобилей растут заметнее

В 2026 году «АвтоВАЗ» планирует представить новый бренд коммерческих автомобилей. В него будут выведены существующие компактные фургоны Lada и новые модели, созданные совместно с партнерами. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

Компания уже прорабатывает запуск отдельного бренда коммерческой техники с российскими инженерными центрами и зарубежными партнерами. Кроме того, компания инвестировала в дочернее предприятие «Вазинтерсервис» для развития коммерческих моделей на базе моделей Granta и Niva. На базе этого предприятия будет развиваться и продуктовая линейка нового бренда.

В настоящее время коммерческая техника «АвтоВАЗа» представлена на рынке тремя моделями. Это грузовая версия минивэна Largus, выпускаемого на площадке «Lada Ижевск», а также фургоны на базе Granta и Niva Legend, которые «Вазинтерсервис» делает в Тольятти.

Всего за 2024 год было продано почти 12 тыс. коммерческих машин Lada, в три раза больше, чем в 2023 году. Общие продажи «АвтоВАЗа» в минувшем году увеличились на 30% до 459 тыс. машин.

Эксперты рынка согласны с тем, что выделение коммерческой линейки в отдельный бренд будет способствовать росту доли таких машин в общем объеме выпускаемой «АвтоВАЗом» продукции. В международной практике автопроизводители зачастую стараются развести пассажирские и коммерческие модели.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» в прошлом году экспортировал более 21 тыс. автомобилей Lada. Число стран, куда были отгружены новые автомобили марки, выросло в 2,5 раза — до 20.

АвтоВАЗ
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