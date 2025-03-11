«АвтоВАЗ» планирует выпустить семиместный минивэн Lada в 2027 году

«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск нового семейного минивэна, рассчитанного на семь мест, включая водителя. Модель уже разработана, ее производство запланировано на 2027 год, рассказал вице-президент компании Сергей Громак. Его слова приводят «Известия».

Вице-президент автопроизводителя добавил, что проект — масштабный, а общий объем инвестиций в него составит 21 млрд руб. Разработка минивэна, получившего название «Б-Вэн», уже завершена. В январе его макет был представлен президенту России Владимиру Путину во время его поездки в Самарскую область.

Кроме того, в январе вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин отмечал, что команда активно работает над тем, чтобы минивэн как можно быстрее вышел на рынок.

Ранее «АвтоВАЗ» представил новый бренд коммерческих автомобилей. Он получил название SKM. Под маркой будут выпускаться цельнометаллические и пассажирские фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой.