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18+
06.03.2025 в 13:45

«АвтоВАЗ» запустил новый бренд коммерческих автомобилей SKM

В линейку войдут цельнометаллические и пассажирские фургоны

«АвтоВАЗ» представил новый бренд коммерческих автомобилей. Он получил название SKM. Под маркой будут выпускаться цельнометаллические и пассажирские фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Линейка SKM займет промежуточную нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями других марок. Как отмечают в компании, «компактные» размеры, «удобство погрузки и современное техническое оснащение» сделают эти машины востребованными как среди частных клиентов, так и среди бизнеса разных масштабов.

Фото: «АвтоВАЗ» Фото: «АвтоВАЗ» Фото: «АвтоВАЗ» Фото: «АвтоВАЗ»

О старте производства, начале продаж и технических характеристиках автомобилей SKM компания сообщит позже.

В январе президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорил, что автопроизводитель планирует представить новый бренд коммерческих автомобилей в 2026 году. Он отмечал, что в него будут выведены существующие компактные фургоны Lada и новые модели, созданные совместно с партнерами.

АвтоВАЗ автомобиль SKM фургоны
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