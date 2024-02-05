«Автотор» запустит производство электромобилей под брендом «Амберавто»

Калининградский автопроизводитель «Автотор» представил новый бренд, под которым в 2024 году планирует запустить производство линейки электромобилей на технологически независимой российской платформе. Он получил название «Амберавто», сообщает компания.

Там пояснили, что название бренда сочетает две самые заметные составляющие экономической жизни Калининградской области — янтарь (от английского слова amber) и автомобильное производство. Логотип бренда выполнен в виде двух заглавных букв «А».

Согласно данным Роспатента и системы «Онлайн Патент», в октябре ООО «Автотор Холдинг» подало заявку на регистрацию товарного знака «Амберавто» по четырём классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — 12, 35, 37, 40.

Как отметил производитель, основу продуктовой линейки бренда составят двух- и четырёхместные компактные электрокары, созданные на базе собственных разработок и лицензированных инженерных решений — интеллектуальной собственности компании.

«В линейку также войдут несколько моделей электромобилей, работа над которыми ведётся в рамках технологического сотрудничества с рядом партнёров. Это глубоко адаптированные для использования в российских условиях модели с перспективой высокой локализации производства», — добавили в «Автоторе».

Вся продукция, которую будут производить под брендом «Амберавто», включена в единую программу локализации холдинга. Для её реализации на производственной площадке в Калининградской области строятся 12 новых заводов.

На предприятиях планируют выпускать не только электромобили, но и «десятки наименований» автокомпонентов, включая критически важные — электродвигатель, редуктор, тяговую батарею, силовую электронику, а также шасси электромобиля, кузов и кузовные системы, рулевое управление.

Отмечается, что часть предприятий кластера запустятся уже в текущем году. Поэтапная реализация плана направлена на достижение уровня локализации свыше 90%. Заводами кластера будет обеспечиваться полный цикл производства, начиная от литья, заканчивая выпуском отдельных элементов интерьера автомобиля.

Проект реализуется в рамках специального инвестиционного контракта между «Автотором» и Минпромторгом. Объём вложений на реализацию заявленных планов с учетом действующих обязательств составляет более 70 млрд руб.