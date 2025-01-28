Средний размер автокредита в России снизился до 1,28 млн рублей

Средний размер выданных автокредитов в декабре 2024-го составил 1,28 млн руб., что на 1,4% ниже, чем в ноябре (1,3 млн руб.), сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Значение показателя стало самым низким за последний год. По сравнению с декабрем 2023 года средний чек автокредита сократился на 14,1% — тогда он составлял 1,5 млн руб.

Наибольшие средние размеры автокредитов в декабре (среди 30 российских регионов-лидеров в данном сегменте) были зафиксированы в Москве (1,68 млн руб.), Московской области (1,54 млн руб.) и Санкт-Петербурге (1,48 млн руб.).

Наиболее значительное сокращение среднего размера автокредита в декабре в регионах из топ-30 по автокредитованию произошло в Республике Крым (снижение на 21,5%), Саратовской (-19%) и Ульяновской (-18,7%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге показатель сократился на 13,7% и 13,3% соответственно.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ: Средний размер автокредита снижается шестой месяц подряд. Причем снижение данного показателя существенно ускорилось после введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании.

По данным НБКИ, в декабре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов в России составил 140,2 тыс. руб. Это на 1,6% меньше, чем в ноябре, и самое низкое значение показателя за весь прошлый год.